PISTA DI PATTINAGGIO DI VIA VALDIBRANA, OGGI E DOMANI LE GARE REGIONALI 2021

È arrivato il via libera della Federazione Italiana Sport Rotellistici (Fisr) per l’organizzazione del campionato regionale di pattinaggio artistico

PISTOIA. Nei giorni scorsi, la pista di pattinaggio di via di Valdibrana ha ottenuto l’omologazione per lo svolgimento di gare regionali di pattinaggio artistico per la stagione agonistica 2021 da parte della Federazione Italiana Sport Rotellistici (Fisr). Un importante traguardo, dunque, che permetterà già da questo fine settimana lo svolgimento a Pistoia, nell’impianto sportivo da poco inaugurato, le gare del Campionato regionale di pattinaggio artistico.

Dopo l’importante intervento di riqualificazione della tensostruttura e dell’area circostante portato a termine dall’Amministrazione comunale lo scorso febbraio, con un investimento di circa 500mila euro (dei quali 200mila euro provenienti dalla Fondazione Caript e 300mila a carico del Comune), la pista di via di Valdibrana torna ad accogliere le gare agonistiche. Si apre così, a Pistoia, il primo evento sportivo annuale della Fisr, valido per le qualificazioni nazionali, che vede coinvolte nell’organizzazione le associazioni sportive ‘Pattinaggio Artistico Il Ponte’ e ‘Pistoia Roller’, in accordo con le altre due società cittadine, la ‘DLF Pattinaggio Artistico Pistoia’ e la ‘All Stars’.

Nella giornata di oggi sabato 10 aprile i Campionati regionali di pattinaggio artistico saranno ospitati nell’impianto di via di Valdibrana, mentre domani domenica 11 aprile si sposteranno nella pista alle Fornaci, dove l’omologazione era già presente.

Anche qui, nei mesi scorsi, l’Amministrazione comunale ha provveduto a realizzare alcuni importanti interventi di manutenzione straordinaria, tra i quali la sostituzione del telone di copertura. Ulteriori lavori, finalizzati a riqualificare il campo polivalente e metterlo al servizio di ulteriori discipline sportive, sono in fase di affidamento, per un importo di oltre 200mila euro.

«Inizia oggi un percorso importante di promozione sportiva – sottolinea Alessandro Sabella, assessore alla promozione sportiva –. Abbiamo già svolto alcuni incontri con le società di pattinaggio per individuare percorsi che permettano di utilizzare al meglio i nostri impianti. L’obiettivo adesso è creare un calendario condiviso per la promozione dello sport, aprendo gli impianti alla città, anche nelle ore in cui risultino liberi dalle attività agonistiche.

Ovviamente per il momento dobbiamo tenere conto dei limiti imposti da questa pandemia, ma stiamo lavorando per quando l’emergenza sanitaria permetterà a tutti gli sportivi di tornare ad allenarsi negli impianti».

Il Campionato regionale della Fisr si svolgerà, dunque, oggi sabato 10 aprile alla pista di pattinaggio di via di Valdibrana, mentre domani domenica 11 aprile nella tensostruttura di via del Fornacione, sempre con inizio alle 9. Dopo la pausa pranzo, le gare riprenderanno alle 15, per proseguire fino alle 18.30 circa. Durante la manifestazione è prevista la sanificazione dell’impianto e delle attrezzature.

Circa cento gli atleti e le atlete tra gli 8 e i 18 anni che, insieme ai propri allenatori, arriveranno a Pistoia da tutta la Toscana per prendere parte alle gare di qualificazione regionale. Come previsto dalle normative in vigore per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid19, che ammettono lo svolgimento di eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Comitato Paralimpico, in ognuno dei due giorni in cui sono previste le gare, gli sportivi saranno sottoposti a controlli sanitari.

Le gare regionali si svolgeranno comunque a porte chiuse, mentre le premiazioni non saranno effettuate, proprio per limitare al massimo le occasioni di assembramento.

[comune di pistoia]