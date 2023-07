PISTOIA BLUES FESTIVAL, BUONA LA PRIMA

Il racconto fotografico del nostro fotografo Gianluca Risi sulla prima serata dell’edizione 2023

PISTOIA. Ci siamo, amici fotografi, giornalisti, tecnici, addetti ai lavori, uomini della security, operatori di radio e tv…Insomma tutti in piazza Duomo per il via della 42esima edizione del festival più longevo del continente.

Dopo l’incubo pandemia e la lenta ripartenza finalmente questa edizione, nella sua prima serata, vede la piazza invasa da giovani, meno giovani, bimbi che giocano felici mentre i primi artisti si esibiscono sul palco.

Buona prova di Microgeen, Matteucci e Jack Botts ma vogliamo segnalare e sottolineare in modo particolare la presenza scenica notevole dei romani Il Muro del Canto.

Tutta la piazza si è scatenata con canti e balli molto festosi, come se fosse una festa nell’aia, con i suoni folk molto potenti dei Il Muro..

E a chiudere la prima serata Xavier Rudd, che ha accontentato i presenti, accorsi per sostenere le idee ambientaliste del cantante australiano.

Buon Blues..Buona musica Live.

[Gianluca Risi]