pistoia blues festival. DOMANI IN PIAZZA DEL DUOMO ARRIVA IL LEGGENDARIO CHITARRISTA STEVE HACKETT

Il grande ritorno del chitarrista dei Genesis sarà preceduto a partire dalle ore 19,30 dalle esibizioni di Moreno Delsignore e da The Revangels

PISTOIA. Dopo il magico inizio di ieri affidato al folk di Xavier Rudd, cresce l’attesa per il concerto di Steve Hackett previsto domani venerdì 7 luglio al Pistoia Blues, nuova tappa del suo tour mondiale appena arrivato in Italia.

Il leggendario chitarrista dei Genesis, uno dei grandi protagonisti dell’edizione del Festival, porterà il suo spettacolo “Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights” e sarà accompagnato da una band superlativa: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods), alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (già con Steven Wilson), al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford), al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings), alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).

Steve Hackett negli anni ’70 ha lasciato il segno nei migliori album dei Genesis come “Nursery Crime”, “Foxtrot”, “Selling England By The Pound”, “A Trick of the Tail”, “The Lamb Lies Down on Broadway”.

Ma Hackett non è solo l’ombroso chitarrista dei Genesis. La sua carriera solista con oltre trenta pubblicazioni tra musiche strumentali, colonne sonore, dischi più pop fino al progetto GTR (insieme a Steve Howe degli Yes) ne hanno tenuta viva la memoria di anno in anno aumentando la sua fama di instancabile artista e profondo innovatore: è lui infatti l’inventore di tecniche come il tapping e lo sweep-picking che hanno influenzato diverse generazioni di chitarristi come Eddie Van Halen e Brian May dei Queen per citarne alcuni.

Ad anticiparlo sul palco il cantautore, ex voce degli Scomunica, Moreno Delsignore, vocal coach di nome e virtuoso della chitarra, primo ad interpretare in studio il classico dei Queen “Innuendo”.

Oltre ai tre album con la sua band e l’esordio da solista “Risveglio”, ha realizzato il disco “Chamber Rock” con grandi classici del rock da lui rivistati in chiave acustica.

Ad aprire la serata la rock band meneghina dei Revangels formata da Angelo “Enni” Liaci (Voce), Ivan “Evan” Montafia (Chitarra), Andrea “Dallas” Montafia (Basso) e Giancarlo “Janky” Ragni (Batteria). La band è in procinto di uscire con il nuovo lavoro prodotto da Pietro Foresti.

I biglietti disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster, VivaTicket, punti vendita autorizzati, ad alla cassa del Festival in via Roma (dalle 18:00). Apertura cancelli ore 19:00. Inizio concerti ore 19:30.

