pistoia blues festival. IN PIAZZA DUOMO ARRIVANO I GOV’T MULE

Il concerto stasera sabato 9 sarà aperto da La Terza Classe con Joe Bastianich

PISTOIA. I Gov’t Mule saranno i protagonisti internazionali del Pistoia Blues Festival stasera sabato 9 luglio in Piazza Duomo. La celebre band americana tornerà a calcare il palco pistoiese a 10 anni esatti dall’ultima loro apparizione del 2012.

Il veneratissimo gruppo americano ha dato mostra di tutte le sue sfumature in oltre 20 album in studio e dal vivo. Migliaia di performance leggendarie e milioni di copie vendute. I Gov’t Mule sono diventati un’enciclopedia umana della musica americana, impreziosendo il modello classico con il loro caratteristico sound.

Warren Haynes, voce e chitarra del gruppo, è acclamato come uno dei più formidabili chitarristi e vocalist dell’era moderna, oltre che un prolifico cantautore e produttore. Con la sua lunga carriera come membro di tre delle più grandi live band della storia della musica rock (Allman Brothers Band, Gov’t Mule e The Dead) e come artista solista, Haynes è diventato uno dei più preziosi storyteller della musica moderna.

In apertura una serie di promettenti band tra cui La Terza Classe capitanata dal celebre imprenditore della ristorazione Joe Bastianich che ha da tempo rivelato le sue doti di band leader e di cantante, prima di loro gli italiani Roommates recentemente usciti con il disco “Roots”.

Biglietti in prevendita su Ticketone.

L’evento è inserito nel calendario del Pistoia Festival 2022, a cura del Comune di Pistoia.