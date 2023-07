pistoia blues festival. PER LA SERATA NUMERO 5 UNA ESIBIZIONE FUORI DAGLI SCHEMI USUALI

Grandi emozioni anche per il concerto di Lindsey Stirling, la violinista che danza mentre suona

PISTOIA. Arriva anche la serata particolare in questa edizione numero 43. Niente gruppi o musicisti di supporto, ma solo lei Lindsey Stirling, la violinista che danza mentre suona, e riesce ad emozionare il pubblico fondendo più generi musicali.

Dopo i brani che hanno dato il via alla sua esibizione, basata su un sapiente contrasto di luci e suoni a tratti anche vagamente metal Linsdey riesce a conquistare anche i più scettici in piazza Duomo eseguendo una particolare versione di Toccata e Fuga di Bach, ovviamente suonata col suo violino, e accompagnata poi da chitarra e batteria, per un mix molto pesante.

Serata dunque fuori dagli schemi usuali, ma comunque folta presenza di pubblico, nonostante il non semplice accostamento con lo spirito del festival.

Un plauso quindi agli organizzatori , che , vi piaccia o no, riescono sempre a donare al pubblico variegato del Blues tante emozioni.

[Gianluca Risi]