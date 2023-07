PISTOIA BLUES, STASERA SUL PALCO C’È STEVE HACKETT

Il noto chitarrista regalerà ai suoi fan qualche perla della sua produzione solista oltre ad una rivisitazione dei successi dei Genesis

PISTOIA. In piazza del Duomo è in arrivo la chitarra leggendaria dei Genesis.

Steve Hackett sarà l’ospite principale di stasera venerdì 7 luglio, con lo spettacolo Genesis Revisited, Foxtrot at Fifty+Hackett Highlights.

La band che accompagnerà Hackett sul palco sarà composta da Roger King(tastiere),Craig Blundell (batteria e percussioni), sax ,flauto e percussioni Rob Townsend, Jonas Reingold basso e chitarra, Nad Sylvan voce.

Nel programma della serata sicuramente Hackett rivisiterà i successi dei Genesis del periodo dei Seventies, ma sicuramente ci regalerà qualche perla della sua produzione solista, deliziandoci magari con esempi della tecnica “tapping”.

Prima di lui saranno sul palco Moreno Delsignore e i Revangels. Come di rito, apertura ingressi ore 19 e inizio live ore 19,30. Buona Musica.

[Gianluca Risi]