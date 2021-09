PISTOIA CAMBIA, DA OGGI L’A—PASS SARÀ CONSEGNATO AI RESIDENTI DEL CENTRO STORICO

La chiavetta elettronica, consegnata a ogni utenza iscritta a Tari, permette di aprire il cassonetto per la frazione organica, nel centro storico, e quelli della frazione multimateriale

PISTOIA. Prosegue la trasformazione del servizio di raccolta rifiuti nel comune di Pistoia. Da oggi, Alia Servizi Ambientali SpA sarà impegnata nella distribuzione dell’A-pass (la chiavetta elettronica) alle utenze presenti nel centro storico cittadino, dove il progetto “Pistoia cambia” prevede la raccolta domiciliare di carta/cartone, con apposita dotazione di sacchi, e postazioni interrate/stradali per i restanti rifiuti.

Dopo aver avviato il servizio anche nella zona Nord Est della città, e concluso la distribuzione della chiavetta alle utenze residenti nelle zone Sud ed Est della città, continua, quindi, la consegna a casa.

Chi non riceverà l’A-pass al proprio domicilio, potrà ritirarlo allo sportello di Alia in via Buzzati, in zona Sant’Agostino, aperto al pubblico ogni mercoledì (8.30-12.30) e ogni venerdì (15-19); gli utenti del centro storico potranno anche recarsi al punto informativo temporaneo di Alia, allestito presso il palazzo comunale in p.zza Duomo, sotto il Loggiato, ogni sabato del mese di ottobre a partire dal giorno 2 ottobre (in orario 8.30-13).

La chiavetta elettronica, consegnata a ogni utenza iscritta a Tari, permette di aprire il cassonetto per la frazione organica, nel centro storico, e quelli della frazione multimateriale (plastica, alluminio, etc), tracciando i flussi di conferimento; i cassonetti per rifiuto residuo non differenziabile e per la raccolta differenziata degli imballaggi in vetro restano invece a libero accesso.

