pistoia cambia. DA OGGI PARTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NELLA ZONA NORD EST DELLA CITTÀ

Al via un “sistema ibrido” di raccolta dei rifiuti nelle zone di Candeglia, Fornaci, Sant’Alessio, Stadio, Germinaia, Valdibrana, Dalmazia, Belvedere, Capostrada, Legno Rosso, Croce a Uzzo, Cugna, Corbezzi

PISTOIA. Da oggi lunedì 9 agosto 2021, prende il via il nuovo servizio di raccolta rifiuti anche nella zona Nord Est della città di Pistoia, secondo quanto previsto dal progetto “Pistoia Cambia”, promossa dall’Amministrazione comunale e Alia Servizi Ambientali, con l’obiettivo di migliorare qualità e quantità della raccolta differenziata dei rifiuti e contrastare il degrado.

Anche questa nuova attivazione prevede l’introduzione del “sistema ibrido” di raccolta, con servizio ‘porta a porta’ per le frazioni di carta e cartone e imballaggi in plastica, metalli, tetrapak, polistirolo, e il conferimento a cassonetto stradale per le altre tipologie (rifiuti organici, vetro e residui non differenziabili).

La nuova attivazione di oggi prevede, inoltre, in piccole porzioni del territorio, con strade non accessibili ai mezzi pesanti, l’introduzione di un sistema porta a porta per tutte le frazioni eccetto il vetro, che rimane a campana stradale.

Le 7.797utenze coinvolte (di cui 7.328 domestiche e 469 non domestiche) nell’avvio del nuovo servizio sono residenti in 163 strade delle zone di Candeglia, Fornaci, Sant’Alessio, Stadio, Germinaia, Valdibrana, Dalmazia, Belvedere, Capostrada, Legno Rosso Croce a Uzzo, Cugna, Corbezzi.

I materiali ritirati con il servizio domiciliare dovranno essere esposti nei giorni e con le modalità indicate dal calendario consegnato ad ogni utenza. Nelle settimane successive all’avvio, le campane stradali saranno sostituite con quelle per il solo vetro. Chi ancora non fosse in possesso del kit è invitato a chiamare il numero 353 4104987, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, oppure ad inviare un messaggio WhatsApp per concordare un appuntamento con un nostro incaricato.

Alia ricorda inoltre ai cittadini che per avere aggiornamenti sulle trasformazioni in corso è attivo un portale dedicato,https://pistoia.rifiutinforma.it/, dove gli utenti possono reperire informazioni sul servizio e sul conferimento rifiuti e potranno, a breve, navigare una mappa interattiva che permetterà di verificare il servizio vigente e la futura trasformazione. Infine, tra gli strumenti di comunicazione che possono agevolare gli utenti nel corretto conferimento dei rifiuti e nella verifica di postazioni, calendari, etc,..si ricorda la APP Junker, attiva per tutti e 58 i Comuni serviti da Alia, scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android.

[comune di pistoia]