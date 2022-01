pistoia cambia. ECCO I NUOVI PRESIDI SUL TERRITORIO ATTIVI DAL 31 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO

Saranno fornite informazioni e consegnate chiavette A-pass e kit di raccolta

PISTOIA. A fianco dell’attività di sostituzione dei cassonetti per la raccolta differenziata della frazione organica sul territorio comunale, proseguono i servizi di presidio e informazione per accompagnare i cittadini nella fase finale di trasformazione del servizio, e consegnare chiavette A-pass, kit di raccolta, dare informazioni.

Nella prossima settimana, oltre gli appuntamenti presso le postazioni stabili di piazza San Francesco (ogni mercoledì e sabato presso l’ecofurgone Alia) e di piazza D’Angela (ogni martedì e venerdì), e l’apertura estesa dell’Infopoint di via Buzzati, i presidi mobili attivi da lunedì 31 gennaio a sabato 5 febbraio in orario mattutino, dalle 9 alle 13, saranno ubicati in viale Adua, nelle vicinanze del parcheggio Coop; in via Pertini, nelle vicinanze del parcheggio Penny Market; in viale Adua, nei pressi del civico 318 e nelle vicinanze della Farmacia comunale.

[comune di pistoia]