pistoia cambia. INIZIA IL POSIZIONAMENTO DEI NUOVI CASSONETTI DIGITALI PER L’ORGANICO

Si completa il sistema “ibrido” di raccolta con la sostituzione dei contenitori. Chi non ha ancora la chiavetta elettronica può ritirarla all’InfoPoint o ai “presidi mobili”

PISTOIA. Prenderà il via oggi lunedì, 6 dicembre 2021, l’attività di sostituzione dei cassonetti con coperchio marrone dedicati alla raccolta differenziata della frazione organica nelle aree di Pontenuovo, Case Vecchie, Santomato, Chiesina Montalese, Nespolo, Chiazzano, Canapale, San Rocco, Roccon Rosso, La Vergine, Lo Sperone, Candeglia, Castel de Gai, Gragnella, Santomoro, Valdibure, Cignano, Lupicciano, Iano, Villa di Baggio, Baggio.

Gli A-bin, contenitori stradali digitali di nuova generazione progettati da Alia Servizi Ambientali SpA, permetteranno il conferimento con l’A-pass, la chiavetta elettronica personale consegnata a tutti gli utenti pistoiesi iscritti a Tari: i cittadini dovranno premere il pulsante per attivare l’elettronica, avvicinando la chiavetta al display presente sul cassonetto, il sistema digitale riconoscerà l’utente e permetterà l’apertura tramite pedaliera, consentendo di inserire i propri rifiuti organici. La tracciatura dei conferimenti permetterà di avere dati preziosi con l’obiettivo di migliorare qualità e quantità dei materiali raccolti separatamente per essere avviati a riciclo o compostaggio dei materiali avviati a riciclo.

Il posizionamento dell’A-bin alle postazioni esistenti completa la trasformazione del servizio di raccolta a Pistoia, attuando un sistema “ibrido” in cui carta e imballaggi (in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak) sono raccolti con “porta a porta” mentre gli scarti organici, i rifiuti indifferenziati ed il vetro sono raccolti a cassonetto stradale.

I cassonetti digitali per l’organico avranno, in una prima fase, l’elettronica disabilitata, per facilitare i cittadini che ancora non hanno la chiavetta e, in ogni caso, per rendere più agevole questa importante fase di transizione; per accedere si dovrà pertanto premere il pulsante accanto al display e poi avvicinare la chiavetta oppure semplicemente aspettare lo sblocco automatico. Per ritirare la chiavetta A-pass ed accompagnare i cittadini in questa ultima fase del processo di trasformazione del servizio, Alia sarà presente sul territorio con quattro “presidi delle postazioni” che seguiranno il posizionamento dei cassonetti.

Dal 6 dicembre gli operatori saranno presenti dal lunedì al sabato in orario 09.00-13.00, e consegneranno agli utenti le attrezzature per la raccolta rifiuti (bidoni per carta a cartone, sacchetti, e chiavette A-pass) oltre al materiale informativo ed i calendari di raccolta.

Questo il calendario delle postazioni mobili per la prima settimana di posizionamenti:

Dal 06 all’8 dicembre:

Via degli Oleandri, Fronte Civ. 9

Via Montalese, circolo Arci Santomato

Via A. B. Sabin, Fronte Civ. 73 (nuovo villaggio)

Via Padre E. Barsanti, scuola

Dal 09 all’11 dicembre:

Via di Badia, fronte scuola Badia

Via Montalese, inc. via Cafaggio

Via Traversa della Chiesina, circolo ARCI Chiesina Montalese

Via Rotonda, Prima Civ. 4

Così come agli Infopoint, in questi presidi mobili i cittadini potranno anche regolarizzare la propria posizione TARI, effettuare segnalazioni, richiedere la prenotazione del servizio di ritiro ingombranti, ed essere affiancati nel corretto conferimento dei rifiuti prodotti e guidati nell’utilizzo del nuovo cassonetto digitale A-bin. Nella prima settimana di attività gli operatori, impegnati anche nell’intercettare le esposizioni non conformi ed eventuali abbandoni in stretta collaborazione degli Ispettori Ambientali, saranno a disposizione dei cittadini anche nella giornata dell’8 dicembre.

A fianco dei presidi mobili, Alia sarà presente anche durante i mercati rionali, ogni mercoledì e sabato in Piazza San Francesco vicino all’ecofurgone, ed ogni martedì e venerdì in Piazza D’Angela, a Bottegone.

Sarà possibile, inoltre, ritirare la chiavetta A-pass anche all’Infopoint di Via Buzzati 98 (zona Sant’Agostino), che da lunedì 6 avrà un orario più esteso: il lunedì 14.30 – 19.00; il mercoledì 08.30 – 13.00; il venerdì 14.30 – 19.00; il sabato 08.30 – 13.00.

La localizzazione delle nuove postazioni sarà disponibile sul portale aziendale, www.aliaserviziambientali.it, ed in Junker, la app gratuita per sistemi IOS ed Android che permette in un solo click di conoscere le informazioni corrette sul conferimento dei rifiuti, trovare informazioni sul sistema di raccolta e servizio vigente sul territorio, ubicazione di Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni, punti di conferimento RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), etc..oltre alla possibilità di una comunicazione “one to one” con il cittadino attraverso una messaggistica puntuale, a mezzo notifiche sullo smartphone.

[alia spa – servizi ambientali]