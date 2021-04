PISTOIA CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

Piantati nuovi alberi nel giardino delle Roccon Rosso. Sostenuta dal Comune, l’iniziativa della Consulta degli studenti è stata attuata grazie a una donazione della Vannucci Piante. Questa mattina la cerimonia

PISTOIA. Nuove piante sono appena state messe a dimora nel giardino della scuola primaria Roccon Rosso. L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Pistoia, è stata lanciata dalla Consulta degli studenti, grazie a una donazione dell’azienda Vannucci Piante. Viene così celebrata la Giornata mondiale della terra, che ricorre oggi, giovedì 22 aprile.

Alla cerimonia, che si è tenuta questa mattina nel giardino della scuola, hanno preso parte il sindaco Alessandro Tomasi, il presidente provinciale della Consulta degli studenti Guido Tosi, la vicepreside della scuola primaria Roccon Rosso Nadia Meli, il responsabile del verde pubblico Nicola Stefanelli, il titolare dell’azienda vivaistica Vannino Vannucci e alcuni alunni della scuola con le loro insegnanti.

Nove le nuove piante messe a dimora nei giorni scorsi dal Comune: tre Liquidambar sono andati sul lato a sud della scuola, tre Ginko biloba e tre Acer burgerianum sono stati alternati lungo la strada, lato supermercato. Il progetto promosso dalla Consulta degli studenti permette dunque di arricchire il patrimonio arboreo della città, puntando l’attenzione sul tema della salvaguardia ambientale. Per questo motivo, nell’occasione è stata affissa una targa a ricordo dell’evento.

Le Nazioni Unite celebrano la Giornata della terra ogni anno, un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera. La celebrazione vuole coinvolgere più Nazioni possibili, tanto che oggi vi prendono parte 193 Paesi. La Giornata della terra è nata nel 1962 dalla pubblicazione del libro (manifesto ambientalista) Primavera silenziosa della biologa statunitense Rachel Carson.

In seguito, nel 1969, in una conferenza dell’Unesco a San Francisco, l’attivista per la pace John McConnell propose una giornata per onorare la terra e il concetto di pace.

[comune di pistoia]