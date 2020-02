PISTOIA. Mancano ormai pochi mesi alle prossime elezioni regionali in Toscana, e tra poco entrerà nel vivo la campagna elettorale. Non sarà una battaglia facile, ma proprio per questo dobbiamo mettere in campo tutte le nostre energie e tutta la nostra passione per impedire alle forze di una destra feroce e populista di assumere il governo della nostra bella regione. Anche Pistoia dovrà dare il suo contributo, anzitutto in termini di idee e proposte.

A tale proposito, nei prossimi giorni i Circoli del Pd di Pistoia organizzeranno una serie di assemblee con gli iscritti, dove ci si potrà confrontare e discutere a tutto campo, individuando le priorità e le istanze del nostro territorio nonché le proposte da portare nel dibattito programmatico della sfida elettorale regionale.

A breve verrà data comunicazione della data e orario di ciascuna assemblea.

“È di fondamentale importanza che tutta la comunità del Pd pistoiese sia attivamente coinvolta in un percorso di confronto da vivere tutti assieme, che getterà le prime basi anche per la sfida elettorale per il Comune di Pistoia del 2022.

Ora più che mai il futuro si costruisce insieme. Conto dunque su una numerosa partecipazione dei nostri iscritti”, dichiara il segretario comunale Maurizio Bozzaotre.

Per avere maggiori informazioni o proporre idee si può scrivere una e-mail all’indirizzo pdpistoia@pdpistoia.it, avente oggetto “Pistoia chiama Toscana: il futuro si costruisce insieme”.

[pd pistoia]