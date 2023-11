PISTOIA CITTÀ DEL NATALE: OGGI L’ACCENSIONE DELL’ALBERO E DELLE LUMINARIE E AL VIA TANTE INIZIATIVE

Dalla Casa di Babbo Natale alla pista di pattinaggio su ghiaccio, dal Mercatino di Natale agli artisti di strada. In piazza Spirito Santo il Bosco incantato per immergersi nella magia natalizia

PISTOIA. Con l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Duomo e tutte le luminarie cittadine, come da tradizione, previsti per oggi sabato 25 novembre, prenderà ufficialmente il via il calendario di eventi che quest’anno è particolarmente ricco di iniziative grazie al progetto Pistoia Città del Natale realizzato da Comune e Consorzio Turistico Città di Pistoia.

Infatti oggi la città sarà animata da tante iniziative: dalla Casa di Babbo Natale alla pista di pattinaggio su ghiaccio, dal Mercatino di Natale agli artisti di strada al Bosco incantato per immergersi tra le bellezze della città in un clima di grande festa.

Alla cerimonia di accensione dell’albero di Natale, alle 17.30, sarà presente il sindaco Alessandro Tomasi con l’animazione dei canti natalizi del coro “I Grilli cantanti” formato da bambini da 5 a 13 anni, protagonisti dell’inizio della rassegna natalizia, diretti da Lucia innocenti Caramelli. Sempre in piazza del Duomo Adriano Mariotti si esibirà con le più belle canzoni di Natale di Micheal Bublé. Durante il pomeriggio si alterneranno sul palco gli artisti di Circotà con la loro parata “Lumiere”, a seguire le performance di Fatafoglia e la sua arpa incantata. Alle 18.30 l’evento si concluderà con la grande nevicata, la parata delle mascotte ed una grande festa per i bambini.

Sempre oggi alle 15 sarà inaugurata nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale la Casa di Babbo Natale (che resterà aperta fino alle 19.30) dove sarà possibile immergersi in un’atmosfera incantata, spedire una letterina usando l’ufficio postale degli elfi, salire sulla slitta. Il prezzo di ingresso è di 6 euro. Per i possessori di carta Conad Insieme il biglietto sarà scontato di 1 euro mostrando la carta alla biglietteria. Inoltre, è possibile comprare i biglietti salta fila in prevendita tramite il sito web www.pistoiacittadelnatale.it al prezzo di 10 euro.

In piazza Spirito Santo verrà allestito un Mercatino di Natale ricco di prodotti tematici e artigianali, ideali per fare regali, comprare addobbi oppure oggetti unici fatti a mano con partenza dalle 10 alle 19.

Sempre in piazza Spirito Santo insieme al mercatino sarà allestito il suggestivo Bosco incantato con alberi abbelliti da luci cangianti per creare un’atmosfera fiabesca. Le piante per creare questa installazione verde sono messe a disposizione da Giorgio Tesi Group.

Dalle 16 alle 19 le vie e le piazze cittadine saranno animate dagli artisti di strada grazie all’iniziativa le Parate incantate.

Anche quest’anno piazza San Francesco ospiterà, a partire da oggi, una grande pista di pattinaggio su ghiaccio aperta sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 1 e dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13 e dalle 14.30 alle 24. La pista, sempre molto apprezzata negli anni passati, è pronta ad accogliere visitatori di ogni età fino al 31 gennaio.

Inoltre, alle 18, nel Pantheon degli Uomini Illustri (Parterre di piazza San Francesco) si esibirà il Trio BMB & Massimo Dolfi con un concerto lirico. L’iniziativa è a ingresso gratuito.

Sempre oggi sabato 25 novembre (dalle 16 alle 19) l’Associazione Culturale del Centro Storico di Pistoia proporrà la seconda tappa di “Pistoia che spettacolo!”, ricco calendario di iniziative tematiche in programma fino a Natale. Gli appuntamenti, curati dall’Associazione l’Artigiano di Agliana, coinvolgeranno via Curtatone e Montanara, via della Madonna, via degli Orafi, via dei Fabbri e via Cavour.

Questo sabato, nello specifico, grande attenzione ai più piccoli con la mascotte gigante e l’elfo accompagnatore, seguiti da spettacoli di magia, live musicali ed esibizioni di trampolieri.

[comune di pistoia]