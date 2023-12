pistoia città del natale. VISITA GUIDATA E MUSICA NEL CENTRO STORICO

Il programma di domani sabato 30 dicembre

PISTOIA. Proseguono gli appuntamenti del calendario di Pistoia Città del Natale, organizzato da Comune e Consorzio Turistico Città di Pistoia.

Queste le iniziative di domani sabato 30 dicembre.

Alle 16.30 al Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi è in programma la visita guidata Museo Aperto e Museo di San Salvatore. La visita guidata del percorso espositivo Museo Aperto permette di ammirare da vicino l’architettura del palazzo con spazi preziosi – come la sagrestia di San Jacopo citata da Dante nell’Inferno, la cappella di San Nicola, il sopraportico della Cattedrale con affaccio sul Battistero e sulla piazza del Duomo – insieme ad alcuni capolavori provenienti dalle collezioni.

La visita prosegue al piccolo e prezioso museo interattivo di San Salvatore. Evento a cura di Fondazione Pistoia Musei. Info: info@pistoiamusei.it e www.pistoiamusei.it. Visita guidata gratuita con biglietto di ingresso al museo a pagamento.

Alle 17, per le vie del centro storico si terrà il saluto alla Città del Gruppo Spontaneo della Banda Borgognoni. Info: bandaborgognoni@alice.it

Nel fine settimana di Capodanno i Musei Civici di Pistoia (Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo e Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni) e la mostra REVOX di Federico Tiezzi. Dai Ritratti di fine millennio (1986) a Vasari. Le Vite (2021-2023), in corso a Palazzo Fabroni, saranno aperti sabato 30 e domenica 31 dicembre, dalle 10 alle 18; aperti anche lunedì 1° gennaio (Capodanno), dalle 16 alle 19, con ingresso gratuito.

La pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza San Francesco è aperta fino al 31 gennaio nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 1 e dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 13 e dalle 14.30 alle 24. Info: annona@comune.pistoia.it. Ingresso a pagamento.

[comune di pistoia]