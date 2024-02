PISTOIA COLLEXPO E FERMODEL EXPO 2024, UN FINE SETTIMANA DEDICATO AL COLLEZIONISMO

Da ieri nello spazio espositivo “La Cattedrale”. Eventi a ingresso libero e gratuito

PISTOIA. Prosegue anche oggi sabato 24 febbraio fino alle 18, nello spazio espositivo “La Cattedrale” di via Pertini 396, l’iniziativa Pistoia Collexpo 2024, organizzata dal Circolo Filatelico Numismatico Pistoiese.

L’evento, a ingresso libero e gratuito, è realizzato con il patrocinio del Comune di Pistoia e il contributo della Fondazione Carpit.

Oltre a vedere la presenza di espositori del settore filatelico, numismatico e cartofilo provenienti da tutta Italia, Pistoia Collexpo 2024 è stato arricchito con un vasto programma culturale.

Nell’arco della giornata d oggii sabato sono, infatti, previsti incontri su filatelia – settore postale, numismatica, storia e arte locale, ai quali prenderanno parte storici locali, storici dell’arte, studiosi e appassionati di storia, arte e cultura cittadina.

La carrellata di interventi sulla filatelia e la storia postale si aprirà alle 10.30 con la conferenza di Alberto Caroli dell’associazione per lo studio della storia postale toscana sulla presentazione del n. 38 de “Il Monitore della Toscana”; Alessandro Pratesi, alle 11.15, affronterà il tema “Il canto delle armi” – a Firenze, nelle lettere di Angelica, l’eco di una guerra lontana; Carlo Innocenti su “L’ufficio di Pescia nel periodo napoleonico”.

In calendario, nel pomeriggio, altri due appuntamenti. Alle 15, Giovanni Gaudenzi parlerà de “La numismatica”, mentre alle 15.45 Vincenzo Castelli presenterà il volume “Le monete di Siena” (ed. D’Andrea, 2024). Ancora, alle 16.15 Francesco Ferrini, presidente del Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale di Pistoia si concentrerà su “Natura umana: il viaggio di uomo e piante attraverso le arti, la filatelia e numismatica”, seguito alle 17 da Alberto Giuntoli dello studio Bellesi-Giuntoli su “La grande bellezza del paesaggio italiano”. Alle 17.45 lo studioso Claudio Rosati tratterà di “Ernesto Franchi, un collezionista nella natura”.

Gli appuntamenti ne “La Cattedrale” proseguono domani domenica 25 febbraio, dalle 9 alle 18, con la seconda edizione del Fermodel Expo Pistoiese, la mostra mercato del treno in miniatura.

La manifestazione, a ingresso libero e gratuito, è organizzata dal Gruppo Fermodellistico Pistoiese “La Porrettana” con la collaborazione del Circolo Filatelico Numismatico Pistoiese. La fiera scambio accoglierà anche un editore di libri sul tema ferroviario, autocostruttori di modelli e associazioni di modellismo vario.

Sarà presente, inoltre, uno stand di Fondazione FS, a cui sarà possibile rivolgersi per prenotare una visita al Deposito Rotabili Storici, adiacente alla Cattedrale.

Nello spazio espositivo di via Pertini, i visitatori, oltre a trovare stand di negozianti, borsisti e artigiani che esporranno i loro modellini e prodotti in vendita, potranno ammirare una serie di diorami in scala, che riproducono fedelmente alcuni tratti della linea Porrettana, realizzati dei soci del gruppo fermodellistico pistoiese. Accanto alle miniatura, avranno spazio anche percorsi ferroviari in una scala maggiore e uno spazio aperto a dibattiti.

Anche domani domenica sarà possibile dunque assistere ad alcune conferenze. Al mattino, alle 9.30, aprirà Giovanni Guerri con “La Direttissima Firenze-Bologna e la stazione di Campo di Marte”, seguito alle 10.30 dall’ingegnere Paolo Di Pasquale con “Racconti di rotaie, dalle tracce dei carretti da miniera all’Alta Velocità, una storia densa di lavoro e intuizione”.

Nel pomeriggio, alle 14, Giulio Palamidessi e Aldo Carnetti parleranno di “Modellismo ferroviario fra realtà e miniature”, modera l’incontro Andrea Viviani, vice presidentre ATFS associazione Toscana Ferrovie in Scala. Alle 15.30, “Train Simulator Open Rail, un gioco serio”, la realtà virtuale che affianca un hobby antico, con Renzo Grassi, Francesco Giovannelli, Lorenzo Ciattini e Luca Carli.

Le manifestazioni saranno un’occasione per far conoscere la città di Pistoia anche agli espositori e ai visitatori provenienti da molte parti d’Italia.

