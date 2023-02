PISTOIA E L’ITALIA ESULTANO PER REMO MARCHIONI E I SUOI COMPAGNI AZZURRI: ALTRI DUE FANTASTICI PRIMATI MONDIALI

Una staffetta —Italia dai colori dell’iride

PISTOIA. Remo Marchioni, presidente dell’Atletica Pistoia, classe di ferro 1935, e i suoi compagni azzurri non finiscono di mietere allori: dopo aver realizzato il primato mondiale su pista della 4×400 metri M85 al Campo Scuola di Pistoia lo scorso ottobre (con il bolognese Giancarlo Vecchi e i novaresi Francesco Paderno e Benito Bertaggia), sono stati grandi anche a livello indoor.

A Padova, infatti, Marchioni e compagni hanno conquistato altri 2 record iridati: quelli della 4×4 M85 (corsa in 7’28”53; Marchioni 88 anni, Andrea Corvetti 91, Vecchi 87, Paderno 88) e della 4×2 M85, chiusa col fantastico tempo di 2’53”25 (formazione: Marchioni 88, Sergio Veronesi 86, Vecchi 87, Paderno 88).

Per comprendere la grandezza dell’impresa, basti pensare che il precedente primato, appartenuto alla Germania, era di oltre 4 secondi superiore: 2’57”33.

Incontenibile la gioia dei quattro, in special modo di Marchioni, che tanto si è dato da fare affinché il quartetto italiano potesse entrare nella storia dell’atletica master, infine riuscendoci. Nella città di Sant’Antonio, coordinati da Carlo Pietro Del Mastro, il massimo dirigente dell’Amatori Novara, i 4 “ragazzi terribili”, sono stati strepitosi, meritandosi gli applausi e l’ammirazione di spettatori, critici e addetti ai lavori. “Pareva che volassero”, si è spinta a commentare gran parte del pubblico.

“Siamo contentissimi di quello che siamo stati in grado di realizzare – ha esultato Marchioni alla fine delle due prove – perché abbiamo centrato i nostri obiettivi. Dopo quello splendido dello scorso autunno, non era affatto scontato. Tra l’altro, tra fine dicembre e inizio gennaio ho accusato qualche problemino fisico, per cui il cammino è stato complicato. Ma ora è giusto fare festa, con un sogno nel cuore: essere ricevuti dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella”.

Nel 2022 Marchioni, originario di Gaggio Montano, residente a Porretta Terme, ma per oltre trent’anni abitante a Pistoia, ha fatto incetta di medaglie tra gli Europei di Braga in Portogallo (oro nei 200 metri piani categoria SM85, argento nella staffetta 4x200m SM75 e bronzo nei 60m SM85) e i Campionati Italiani indoor di Ancona (primo nei 200m, secondo nei 60m e 400m).