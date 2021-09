pistoia festival. ALLA FORTEZZA SANTA BARBARA IL CONCERTO DELL’ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA

Appuntamento in programma domani giovedì 9 settembre alle ore 21,15

PISTOIA. Nell’ambito di Spazi Aperti a cura di Associazione Teatrale Pistoiese in collaborazione con Fondazione Pistoiese Promusica, domani giovedì 9 settembre proseguono gli appuntamenti alla Fortezza Santa Barbara.

Alle 21.15 si terrà il concerto dell’Orchestra Giovanile Italiana, nata nel 1980 da una felice intuizione di Piero Fasulli in seno alla Scuola di Musica di Fiesole –fondazione Onlus.

L’Orchestra Giovanile Italiana vanta una storia fatta di collaborazioni con eminenti personalità del mondo musicale internazionale nelle più prestigiose sale da concerto.

Per la prima volta ospite delle nostre stagioni sarà guidata da Barnabás Kelemen, straordinario violinista ungherese.

Il programma:

Otto miniature strumentali

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto per violino n. 3 in sol maggiore, K216

Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 8 in fa maggiore, op. 93

il programma si aprirà con le Otto miniature strumentali di Igor Stravinskij ,trasposizione di otto piccoli pezzi pianistici, Les cinq doigts (“Le cinque dita”), composti nel 1921 e destinati ai giovani principianti: siamo qui di fronte allo Stravinskij “neoclassico”, che sfrutta semplici melodie popolari e anticheggianti, o si ispira a coinvolgenti ritmi di danza. L’originale pianistico, semplicissimo, è orchestrato con la sbalorditiva abilità propria del grande compositore. Datato al 12 settembre 1775, il Concerto in sol maggiore K. 216 di Mozart non finisce di stupire ed incantare per l’inesauribile inventiva melodica e l’originalità delle soluzioni nel dialogo fra solista ed orchestra.

Sarà lo stesso Kelemen a guidare l’Orchestra giovanile nel finale del concerto, la Sinfonia n. 8 di Beethoven.

info e prevendita: Biglietteria Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112

(orario: dal martedì al venerdì ore 16/19 – sabato ore 11/13); la sera del concerto direttamente dalle ore 20.15 alla Fortezza Santa Barbara.