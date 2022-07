pistoia festival. DA OGGI APRE IL MERCATINO DEL BLUES

L’iniziativa a cura della associazione culturale Pinocchio 3000 proseguirà fino al 15 luglio

PISTOIA. Da oggi sabato 9 a venerdì 15 luglio Pistoia accoglie il tradizionale Mercatino del Blues dedicato all’artigianato, all’abbigliamento etnico, al modernariato, al vintage e al collezionismo.

I banchi saranno presenti in via Cavour, via Buozzi e piazza Gavinana, dalle 16 di oggi sabato 9 luglio.

Poi, da domenica 10 a martedì 12 luglio saranno aperti dalle ore 10 alla mezzanotte. Ancora, mercoledì 13 luglio dalle 16 alle 24; giovedì 14 e venerdì 15 luglio dalle 10 alle 24.

L’iniziativa è a cura dell’Associazione Culturale Pinocchio 3000.