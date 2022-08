pistoia festival. STASERA IN PIAZZA DELLO SPIRITO SANTO, IL ‘BALLO IN PIAZZA’ CON LA FILARMONICA BORGOGNONI

Per Teatri di Confine, giovedì 1° settembre, alle 21.15, nel Giardino di Palazzo Fabroni, lo spettacolo ‘Every brilliant thing. Le cose per cui vale la pena vivere’ di Duncan Macmillan. Venerdì 2 settembre, alle 21.15, alla Fortezza trame musicali del film ‘Dracula’

PISTOIA. Proseguono gli appuntamenti del Pistoia Festival 2022, il calendario organizzato dal Comune di Pistoia per animare l’estate pistoiese.

È in programma per stasera sabato 27 agosto, il Ballo in piazza con la Filarmonica Borgognoni, che si terrà in piazza dello Spirito Santo dalle 21.30. Si tratta di un evento di Estate in Varietà, patrocinato dal Comune di Pistoia, che rientra nell’ambito del progetto di socializzazione “Socialmente” 2019-2023.

Come ricorda l’assessore alle Politiche di inclusione sociale, si tratta di un evento molto atteso, che permette di coniugare il piacere di ascoltare buona musica dal vivo, con il trascorrere qualche ora in buona compagnia, abbandonandosi a qualche giro di valzer. La musica proposta dalla Borgognoni, sempre molto apprezzata, accompagnerà e allieterà gli spettatori e i ballerini durante tutta la serata. L’invito è quindi quello di godere di queste ultime serate estive, che offrono l’opportunità e il piacere di stare insieme.

La Filarmonica Borgognoni, dopo la partecipazione e l’entusiasmo che hanno accompagnato il Concerto di Ferragosto e San Lorenzo in piazza del Duomo, torna a esibirsi in città, questa volta in un altro luogo d’eccezione, particolarmente caro ai membri della banda perché è lì che ha avuto origine la Filarmonica per come la conosciamo oggi: piazza dello Spirito Santo.

La banda, composta per l’occasione da trenta elementi e da un piccolo coro, eseguirà una selezione di brani tratti dal loro vasto repertorio di musica da ballo: foxtrot, tanghi, valzer, cha cha cha, hully gully, solo per citarne alcuni. La direzione è affidata al maestro Carlo Cini, direttore della Filarmonica.

Il Ballo in Piazza nasce con l’idea di recuperare la balera tradizionale (in passato, ne esistevano cinque all’aperto, in città), e con essa anche la spontaneità che un ballo in uno spazio aperto e pubblico implica. Le dimensioni stesse di piazza dello Santo Spirito, uno spazio più raccolto e intimo rispetto a piazza del Duomo, agevolano e favoriscono il recupero di un contatto diretto, oggi non sempre così frequente o scontato, tra i partecipanti.

La partecipazione all’evento è libera. Per maggiori informazioni, chiamare lo 0573 26394.

Da settembre torna Teatri di Confine, la rassegna dedicata alla scena contemporanea realizzata dall’Associazione Teatrale Pistoiese e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei della Toscana e i Musei Civici di Pistoia.

Giovedì 1° settembre, alle 21.15, nel giardino di Palazzo Fabroni (ingresso da Via Santa), Filippo Nigro e Fabrizio Arcuri portano in scena Every brilliant thing. Le cose per cui vale la pena vivere di Duncan Macmillan. Con la complicità di alcuni spettatori — che potranno essere chiamati a impersonare alcuni dei personaggi minori — e attraverso una scrittura dal ritmo sempre serrato e divertente, Every brilliant thing riesce a toccare con sensibilità e con una non superficiale leggerezza un tema delicato e complesso come la depressione.

Venerdì 2 settembre, alle 21.15, alla Fortezza Santa Barbara, Massimo Zamboni, con la collaborazione di Cristiano Roversi (polistrumentista) e Simone Beneventi (percussionista, docente e ricercatore del suono), dà corpo alle trame musicali del film Dracula di Tod Browning. Una sonorizzazione d’autore con geometrie ritmiche, suoni analogici e digitali ad accompagnamento di una pietra miliare dell’horror degli anni Trenta, uno dei più celebri Dracula della storia del cinema.

Prevendita online su www.bigliettoveloce.it, altrimenti rivolgersi alla biglietteria del Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112, dal martedì al giovedì, ore 16/19; venerdì ore 11/13 e 16/19; sabato ore 11/13 (lunedì chiuso). La sera degli spettacoli, direttamente presso la sede dell’evento, un’ora prima dell’inizio (info dalle ore 20: 333 9250172).

Per informazioni, contattare l’ufficio Attività culturali 0573 371611, 371279, 371238, email: cultura@comune.pistoia.it; PistoiaInforma numero verde 800 012146; IAT – informazioni e accoglienza turistica telefono 0573 21622.

Modifiche alla viabilità in occasione del Ballo in piazza

In occasione dell’evento “Estate in Varietà – Ballo in Piazza”, sabato 27 agosto in piazza dello Spirito Santo sono previste modifiche alla viabilità. In particolare, dalle 17 alla mezzanotte, nella piazza sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto a quelli inerenti la manifestazione. In via De’ Rossi, in corrispondenza dell’intersezione con via del Presto, sarà istituita la direzione obbligatoria a sinistra sulla via del Presto.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

