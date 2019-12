pistoia. GIÙ LE MANI DALLA STRADA PER CALABBIANA!

«SE TAGLIANO GLI ALBERI

FINIAMO NELL’OMBRONE!»



PISTOIA-CALABBIANA. Una mattina i residenti di Calabbiana e dintorni si alzano e trovano la sorpresa: il Comune ha deciso il taglio degli alberi lungo la strada stretta e contorta. Lo fa per evitare la caduta di tronchi sull’asfalto, ma decide di farlo nel periodo peggiore dell’anno, in pieno inverno.

I residenti si preoccupano: la strada è una serie di ghirigori; è ripida; ha solo pochi tratti di guard rail. Se vengono segate le piante laterali, nel caso che qualche auto vada fuori strada per neve o ghiaccio, chi la salverà dal rischio di precipitare fino all’Ombrone?

Così scatta l’operazione “Alt Comune!”. Tra l’altro la strada dovrebbe restare chiusa per un sacco di ore durante il giorno: che faranno i residenti della collina? Si chiuderanno in casa o usciranno solo in ore antelucane al mattino e notturne e buie alla sera?

Dopo essersi organizzati, i residenti hanno inviato il documento che segue al sindaco Tomasi e a un sacco di altri uffici, con l’avviso che qualsiasi cosa accada, sarà accaduta per colpa del Comune.

Uomo avvisato, mezzo salvato. Speriamo solo che, essendo stati avvisati in tanti (se non troppi) alla fine non si abbia l’effetto-domino con la dimenticanza a caduta libera!

Ecco il testo della petizione:

Oggetto: Ordinanza Comune di Pistoia R.G. 1225 del 23/12/2019

In riferimento all’oggetto i sottoscritti cittadini residenti in Via di Calabbiana e Via Boschi e Case al Vento segnalano l’urgente necessità di mettere in sicurezza l’intero tratto di strada interessato ai lavori di disboscamento in via di Calabbiana.

Si segnala in via prioritaria che la strada è caratterizzata da una elevata pendenza che sale progressivamente in tornanti. La sede stradale è di limitata ampiezza, con difficoltà di scambio e protetta da guard rail solo in alcuni brevi tratti. Il guard rail si rivela insufficiente soprattutto in periodi dell’anno dove il ghiaccio e la neve aumentano il rischio della circolazione.

I cittadini ritengono necessario e doveroso da parte di codesto Comune la tutela della sicurezza e dell’incolumità di tutti coloro che transitano in via di Calabbiana prima che l’autorizzato taglio boschivo lasci privi della seppur modesta protezione naturale offerta dalla vegetazione tuttora presente tra un tornante e l’altro.

Si segnala inoltre la riscontrata mancanza di attenzione alle necessità di vita quotidiana di un’intera comunità residente e di molte persone che hanno necessità di percorrere la strada per motivi di lavoro, visti gli orari di divieto di transito (dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00) e la lunghezza del periodo del divieto (dal 24/12/2019 al 31/01/2020), senza alcun preavviso e senza tenere in alcun conto i disagi e le difficoltà cui andranno incontro tutte le famiglie e le persone che per un periodo di tempo esteso dovranno rimanere o lontani da casa o chiusi in casa…

I cittadini, pur apprezzando la volontà di tutelare la sicurezza dal rischio di caduta alberi sulla sede stradale, ritengono che sia necessario prima completare la messa in sicurezza azzerando il rischio di caduta dall’alto con il veicolo (che dopo un taglio alberi effettuato in maniera radicale lascerebbe la collina “nuda” e quindi pericolosa per la salita e la discesa, a maggior ragione in periodo di neve e ghiaccio).

Visto quanto esposto sopra i cittadini residenti

Chiedono

• L’immediata messa in sicurezza dell’intera sede stradale oggetto dell’ordinanza con il completamento della messa in opera di adeguato guard rail

• La riformulazione di tempi di divieto di transito per consentire lo svolgimento dei lavoro ma tenendo presente anche le necessità di vita di una comunità residente

• La valutazione dell’impatto ambientale e del rischio frane e smottamenti dato che la via interessata è l’unica percorribile presente

I cittadini comunicano che sono state fatte foto dell’attuale stato della sede stradale e dei tratti boschivi adiacenti.

In mancanza di messa in opera di strutture di adeguata protezione della sede stradale (guard rail), data la particolarità e la peculiarità della stessa i cittadini ritengono responsabile codesto Comune per gli eventuali incidenti e danni causati a persone o cose o animali che si dovessero verificare in seguito di interventi diretti od indiretti che possano aumentare il rischio di incolumità, o in caso di frane e smottamenti successivi.

Certi che le richieste verranno accolte per la dovuta attenzione alla sicurezza dei cittadini, si porgono cordiali saluti.

Pistoia, 26 dicembre 2019.

Seguono le firme dei residenti.

