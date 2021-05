pistoia iacobeo 2021. BATTISTERO, AL VIA IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO PER I VISITATORI ITALIANI E STRANIERI

Da domani 6 maggio alla scoperta di luoghi e tesori simbolo della Santiago Minor grazie anche a giovani collaboratori con competenze storico-artistiche e linguistiche

PISTOIA. Con la ripresa delle attività culturali e, in previsione di una crescita dell’affluenza dei visitatori e della loro necessità di essere informati e orientati nei siti più attrattivi e significativi del patrimonio monumentale e architettonico della cattedrale di San Zeno, dove è custodita la preziosa reliquia dell’apostolo Giacomo il Maggiore, da giovedì 6 maggio sarà attivato all’interno del Battistero di San Giovanni in Corte un servizio di accoglienza e orientamento per turisti italiani e stranieri.

«Con l’inserimento in zona gialla della regione Toscana — dichiara l’assessore al turismo Alessandro Sabella — possiamo iniziare il programma stabilito dal comitato promotore e scientifico per gli eventi del 2021 con un supporto ai turisti e visitatori che già dallo scorso fine settimana sono arrivati a Pistoia.

La speranza è quella di poter dare continuità alle proposte messe in atto visto il grande interesse che il nostro territorio sta avendo sia per Pistoia Iacobeo 2021 che per il crocevia dei cammini.

Intanto proseguono i progetti del calendario eventi di Pistoia Iacobeo, approvato dal comitato promotore, e con l’arrivo della primavera e con la speranza che vi sia una diminuzione dei contagi da Covid, i turisti che arriveranno a Pistoia saranno accolti con le prime informazioni riguardanti i cammini e il culto jacopeo».

Il progetto è frutto dell’accordo di collaborazione tra Comune di Pistoia, ufficio attività culturali e l’associazione culturale MusiKé, che da anni è impegnata nell’apertura al pubblico del Battistero e nella gestione delle visite all’Altare d’Argento e al Campanile.

In occasione dell’Anno Iacobeo 2021 sono stati selezionati e formati giovani collaboratori con competenze storico-artistiche e linguistiche, che dal 6 maggio al 5 ottobre 2021 presenzieranno all’interno del Battistero e si occuperanno di guidare i visitatori che giungeranno in piazza del Duomo alla scoperta dei luoghi simbolo della Santiago Minor e degli itinerari di fede e di culto della città: dal “cippo” donato dalla Regione Galizia (via degli Orafi), alla marmorea “Rosa dei Venti” realizzata di fronte alla Porta Santa della Cattedrale, fino alla Cappella di San Jacopo, dove poter ammirare l’Altare d’Argento e l’opera del Ghiberti che conserva la preziosa reliquia dell’Apostolo Giacomo il Maggiore.

Come “Punto di accoglienza diffuso” e tappa imprescindibile nel cuore di piazza del Duomo, sarà potenziata e maggiormente qualificata l’attività di front desk all’interno del Battistero, già sede della biglietteria elettronica del percorso di visita all’Altare d’Argento e al Campanile, con le seguenti attività:

accoglienza e orientamento dei visitatori italiani e stranieri, tramite addetti con competenze linguistiche, sulle attrattive monumentali e artistiche e sui principali percorsi museali di Pistoia, nonché sugli eventi in calendario dell’Anno Iacobeo;

in supporto alla chiesa Cattedrale, apposizione del timbro sulla credenziale (possibile anche in altri luoghi della città);

consegna della Jacopea, il testimonium che attesta l’avvenuto Cammino (minino 50 km) e l’arrivo alla meta Santiago Minor. La Jacopea è disponibile sia presso la sacrestia della Cattedrale sia presso il Battistero

Dal 6 maggio il Battistero di San Giovanni in Corte è riaperto, tutti i giorni, da lunedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sabato e domenica, in base alle indicazioni vigenti, saranno effettuate visite solo su prenotazione telefonica o via email: 334/1689419 | info@medievalitaly.it.

Con la riapertura del Battistero torneranno ad essere regolarmente disponibili le visite all’Altare d’Argento e al Campanile.

Il calendario degli eventi dell’Anno Iacobeo è consultabile sul sito www.pistoiaiacobeo.it.

[comune di pistoia]