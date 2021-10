pistoia in azione. ADDIO A 39 MILIONI, MA PERCHÈ NESSUNO NE PARLA?

Finanziamento Pinqua. Pochissimi ne hanno parlato, nessuno sembra essersene accorto ma i progetti non saranno finanziati. Perché nessuno ha avvertito la cittadinanza?

PISTOIA. Il comune di Pistoia ha partecipato, come molti altri comuni, al bando del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) presentando tre progetti.

Il 7 Ottobre è stato firmato dal Ministero delle Infrastrutture il decreto che finanzia alcuni progetti entrati in graduatoria. difatti, c’è da distinguere tra progetti ammessi (inseriti in graduatoria) e progetti realmente finanziati.

La giunta comunale pistoiese ha annunciato lo scorso Luglio che i tre progetti sarebbero stati finanziati. Non è vero!

Non ne è stato finanziato nemmeno uno, ma tutti e tre sono in graduatoria tra i progetti ammissibili con riserva.

I progetti finanziati sono 157, i progetti proposti dalla giunta Tomasi per un finanziamento totale di 39 milioni si piazzano alle posizioni n 201, 235, 262 su un totale di 271 progetti. Dunque, niente di fatto! Purtroppo, nessun progetto portato a casa!

Ma perchè la cittadinanza è stata informata del contrario?

Perché non è stato detto che se rimarranno dei fondi se ne potrà ri-parlare eventualmente dopo il 2026 —dato che l’attuale bando era relativo alla sessione di attuazione 2021-2026?

Forse non si è in grado di leggere un decreto? O forse non si è abbastanza capaci di proporre dei progetti adatti?!

Questo silenzio è decisamente irrispettoso e Pistoia in Azione vorrebbe solamente vedere un po’ di serietà verso i cittadini.

[melani – pistoia in azione]