pistoia in azione. LA DERESPONSABILIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE TOMASI

Nessuna congiura “oscura”, anche l’Amministrazione “simpatica” Sbaglia!

PISTOIA. Lo avevamo annunciato nelle scorse settimane che la curva nord non avrebbe avuto il via libera per la riapertura per il prossimo campionato.

Mercoledì abbiamo avuto l’ufficialità con la pubblicazione della determina 1389.

L’amministrazione non ha perso tempo, stando a ciò che leggiamo sui quotidiani, nell’individuare la responsabilità dei ritardi, dovuti ad alcune ulteriori richieste di interventi, in capo Genio Civile.

Purtroppo questi lavori, già previsti fin dall’inizio dei lavori, porteranno ad un inevitabile allungamento dei tempi. Si parla del 2022. Quello che però emerge da questa situazione è l’ennesimo atteggiamento di deresponsabilizzazione nelle dichiarazioni dell’amministrazione. Non è una novità ma un modus operandi che abbiamo già visto.

È successo con la Spes che si trova in una situazione di grave disavanzo. In questo caso a detta di chi ci governa, per colpa della Regione Toscana. È successo con il bando più volte bocciato sulla riqualificazione delle mura urbane.

Anche qui la colpa è stata attribuita alla (cattiva) Regione Toscana che sempre secondo chi amministra la nostra città, non finanzierebbe bandi presentati dai comuni di centro destra (cosa non vera!).

È successo con il flop della adesione alla Rete Museale. In quel caso l’assessore al bilancio dette la colpa, in un primo momento, alla piattaforma intasata, per poi cambiare versione.

È successo con il Museo Marini, in questo caso la colpa è stata attribuita alla Fondazione.

È successo mercoledì, con la Curva Nord, che non riapre “per colpa” delle nuove prescrizioni del Genio Civile.

Permetteteci una domanda che sorge spontanea, ma l’amministrazione non sbaglia mai?

Rifiutiamo di credere che ci si sia in atto una congiura nazional —regionale di poteri oscuri, nei confronti di Tomasi e della sua maggioranza. In politica come nella vita si sbaglia. Perché tutta questa difficoltà ad ammetterlo? Sarebbe un ulteriore passo in avanti in quella campagna simpatia verso i cittadini che sta avendo un grande risultato.

Prendetelo come un consiglio, ammettete gli errori. Iniziano ad essere tanti.

