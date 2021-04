pistoia in azione. LASTRICATI NEL CENTRO STORICO, A QUANDO UNA SOLUZIONE DEFINITIVA?

Iacopo Vespignani: “Finora si è intervenuti a spot per qualche post su Facebook, in economia e spesso utilizzando personale senza mezzi e competenze adeguate”

PISTOIA. I lastricati rappresentano la carta d’identità di una città. La connotano, nel bene e nel male in relazione all’attenzione e alla cura che vengono messe in campo o meno.

In particolare per una città che aspira a diventare sempre più meta turistica la manutenzione delle vie in cui ci sono le pietre, dovrebbe essere prioritaria.

Fra 2 mesi saranno 4 anni di amministrazione Tomasi ma su questo capitolo nessun intervento è stato effettuato. Intervento con la I maiuscola intendo nonostante sia stato più volte posto all’attenzione, fin dal 2017.

Si è intervenuti a spot, per qualche post su FB, in economia e spesso utilizzando personale senza mezzi e competenze adeguate. Per ritrovarsi poche settimane dopo, nella stessa condizione di prima e con risorse pubbliche sprecate. L’ultimo intervento è costato ai cittadini 130.000 ma siamo già punto e a capo.

Alla soluzione facile e drammatica dell’assessore ai lavori pubblici “asfaltiamo le pietre dove ci circolano i mezzi pubblici” noi rispondiamo chiedendo invece quando saranno stanziate risorse serie, vere, per intervenire definitivamente su questo bene comune.

Per la sicurezza dei cittadini e la valorizzazione di un tesoro inestimabile.

Qui sotto un pò di foto sullo stato dei nostri lastricati.

Ce n’è per tutti i gusti. Via San Pietro, via Buonfanti (appena rifatta!), via Crispi, Piazza Garibaldi, via dell’ospizio, via Anguillara, via Panciatichi (appena rifatta). Via della sapienza. E molte molte altre.

Iacopo Vespignani — Pistoia in Azione