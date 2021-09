pistoia in azione. MA GLI AMMINISTRATORI LOCALI SI SONO VACCINATI?

Facciamo il punto, chi si è vaccinato, chi è contrario e chi non si esprime. “Un politico dovrebbe dare sempre il buon esempio ai cittadini e quello della vaccinazione è sicuramente un gesto importante, solidale, democratico e da promuovere”

PISTOIA. Dobbiamo essere onesti, il Ministro Speranza non c’è andato giù leggero, le sue parole di pochi giorni fa ci hanno messo qualche timore; “Ci vogliono più vaccini o tornano le chiusure”.

Quella che sembra una minaccia per alcuni è, almeno per Pistoia in Azione, un avvertimento che non deve passare inosservato, ma che siamo fiduciosi rimarrà solo puramente questo: un monito. Ma fra mille discussioni sui vaccini, alcune delle quali decisamente sterili, una domanda ce la siamo posta tutti: “Ma i politici si sono vaccinati?”

Sappiamo che nel mondo della politica nazionale in molti si sono già espressi, da Carlo Calenda, ormai già immunizzato, passando per Draghi, Letta e Carfagna, tutti vaccinati. Anche dall’estrema destra, seppur con non poco ritardo, Salvini e Meloni hanno ammesso la loro prima dose.

Ma è con un Ignazio La Russa immune intenzionato ad isolare i senatori sprovvisti di vaccino, un Giorgetti da lunga data “in sicurezza”, un Borghi che inneggia alla ghettizzazione anti semita ma evita di rispondere alle domande poste dai giornalisti, si denota non poca confusione in questa specifica ala delle Camere.

Ma nel locale cosa ne pensano gli esponenti dei vari partiti?

Secondo Pistoia in Azione, un politico dovrebbe dare sempre il buon esempio ai cittadini e quello della vaccinazione è sicuramente un gesto importante, solidale, democratico e da promuovere.

Lasciateci tuttavia il beneficio del dubbio, considerando che Fratelli d’Italia ha esponenti come Lollobrigida che considerano “inutile” il vaccino sotto i 40 anni poiché “non letale” (come se non ci fossero già numerose ricerche a smentire entrambe le affermazioni) o vi sia la certezza da parte del leader della Lega Matteo Salvini che “ai giovani non serve il vaccino”.

Quindi cosa ne pensano i nostri rappresentanti in Comune? Loro si sono vaccinati?

Sembra molto strano che nessun membro della maggioranza abbia comunicato la propria avvenuta vaccinazione, non che ve ne sia certamente l’obbligo, ma considerando la prolifica attività social di molti consiglieri è certamente insolito. Che sia perché la paura di perdere elettorato no-vax è più grande di quanto sembri? Glielo chiediamo.

Pistoia in Azione è favorevole sia al green pass che alla vaccinazione e lo dice apertamente, vorremmo che anche gli altri partiti facessero un pò di chiarezza.

Pistoia in Azione

[melani — pistoia in azione]