pistoia in azione. PIANO STRUTTURALE? DOPO CINQUE ANNI DI NIENTE? I CITTADINI SI SENTONO PRESI IN GIRO!

PISTOIA. È davvero avvilente venire a conoscenza dell’inizio del programma che il Comune ha organizzato (per ora nelle frazioni) per avviare la discussione e l’ascolto da parte dei cittadini in tema di Piano Strutturale. Strumento fondamentale di pianificazione che rappresenta il disegno di come abbiamo in mente Pistoia nel prossimo futuro.

Sono avvilenti non le modalità, non fraintendeteci, ma le tempistiche.

Sindaco, Assessore all’urbanistica 1 e Assessore all’urbanistica 2 hanno avuto quasi 5 anni per iniziare questo percorso partecipativo di primaria importanza. Ma nei primi 4 il nulla più assoluto.

Ovvero il risultato dell’immobilismo dell’Assessore 1 più concentrato a prepararsi la strada per altre carriere (politiche), risultato della totale mancanza di idee (Progetto San Lorenzo docet! per rimanere all’attualità) degli attori coinvolti, di tutta la giunta e Maggioranza e il risultato dell’attività di ordinaria amministrazione dell’Assessore 2 ottimo tecnico ma non all altezza, secondo il nostro giudizio, di incidere sulle sorti della nostra città.

Si è cercato in tutti i modi di tirarla per le lunghe e arrivare a questo momento (gennaio 2022!) per iniziare gli incontri in tutto il comune. Non a caso.

L’intento, una volta capito che non c’erano né idee né i tempi per farsele venire, è stato quello di allungare il brodo fino ad oggi in modo da utilizzare il Piano Strutturale come specchietto per le allodole e portare avanti quella campagna elettorale sine die che rappresenta l’unica attività davvero costante che hanno saputo portare avanti il Sindaco e le sue truppe dal 2017 ad oggi.

Come cittadini e rappresentanti delle istituzioni, ci sentiamo, e speriamo di non essere soli, presi in giro e non poco da questo finto coinvolgimento che avviene appunto all’alba di nuove elezioni del quale nessuno terrà conto.

[melani — pistoia in azione]