pistoia in azione. RAFFAELLO CACIAGLI CONFERMATO SEGRETARIO PROVINCIALE

Barbara Masini eletta presidente

PISTOIA. Raffaello Caciagli è stato confermato segretario provinciale di Azione e Barbara Masini eletta Presidente. Nei prossimi giorni saranno assegnate le deleghe.

Il congresso si è svolto sabato 11 novembre a Montecatini presso l’hotel Alassio.

Hanno portato il loro saluto il Sindaco di Montecatini Luca Baroncini (che è intervenuto in ritardo per i fatti che sono accaduti il giorno prima) il segretario del PD di Montecatini Moreno Mencarelli, Claudio del Rosso come candidato sindaco di Montecatini alle prossime elezioni e Nicola Tesi sindaco di Ponte Buggianese.

Nella sua mozione Caciagli ha ribadito l’apertura al dialogo con tutte le forze politiche senza nessun pregiudizio di sorta e di voler guardare avanti per affrontare al meglio le importanti elezioni amministrative di giugno 2024 e le europee ribadendo altresì i principi riformisti ed europeisti e liberal democratici di Azione.

Sono stati affrontati temi nazionali e locali come Ordine Pubblico, Sanità con particolare attenzione all’ospedale di Pescia e San Marcello, le Terme di Montecatini viste come bene della provincia e non solo di Montecatini, Rigenerazione Urbana, Cultura, Politiche Giovanili, Disabilità, la montagna, Viabilità ed Infrastrutture, con una particolare vicinanza alle zone della piana che hanno avuto l’alluvione i primi di novembre e la questione dell’Inceneritore di Montale.

Masini e Caciagli ribadiscono che l’entusiasmo che li ha spinti negli anni precedenti sarà ancora il carburante per affrontare le prossime sfide con l’aiuto di tutti i tesserati ed i cittadini che vorranno dare un suggerimento.

