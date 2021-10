“pistoia in cammino”. TURISMO SOSTENIBILE E CAMMINI: UNA OCCASIONE DI RIGENERAZIONE PER LE AREE INTERNE

Sabato 16 ottobre, palazzo comunale ore 17:30

PISTOIA. Pistoia al centro del dibattito sui cammini nazionali che, anno dopo anno, conquistano sempre più italiani e stranieri: sabato 16 ottobre, presso il Palazzo Comunale, alle 17.30, si terrà l’incontro Turismo sostenibile e cammini: un¹occasione di rigenerazione per le aree interne.

L’iniziativa è inserita nel calendario di eventi Pistoia in Cammino e si affianca all’omonima mostra, che si chiuderà il 17 ottobre nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale, visitabile in orario 10-13/15-18 (ingresso gratuito).

Una riflessione sul quadro nazionale dei cammini e sulle politiche governative, ma anche un’analisi a tutto tondo di un fenomeno che, complice le restrizioni della pandemia, è diventato sempre più importante. Al centro della riflessione troveremo i cammini come leva di sviluppo sostenibile delle aree interne e montane, sia a livello ambientale, che economico e sociale. Saranno presentati casi studio, storie ed esperienze di rinascita dei luoghi montani, proprio grazie al turismo outdoor.

Coordinati da Gianluca Bambi, collaboratore della Regione Toscana e dell’Università di Firenze, grande esperto di cammini ed accompagnatore escursionistico, parteciperanno Paolo Piacentini, Consigliere per i Cammini del Ministero della Cultura e Yuri Basilicò, del gruppo Va’ Sentiero. Con Vito Paticchia, Via della Lana e della Seta e Stefano Lorenzi, Appennino Slow, tour operator Via degli Dei.

«In questo territorio si intersecano vari itinerari che attraversano un pezzo d’Appennino ricco di storia e con valenze naturalistiche di pregio — commenta Paolo Piacentini — Luoghi dove si respira una particolare energia che sta permettendo la nascita di straordinarie esperienze d’accoglienza e di nuovi modelli abitativi».

«Ogni cammino è sempre anche un viaggio nella storia e nell’identità dei luoghi – commenta Barbara Gizzi, curatrice di Pistoia in Cammino – Ed è proprio questo il pensiero che ci ha animato: offrire ai visitatori e a tutti coloro che con entusiasmo hanno preso parte agli eventi una chiave di lettura di un fenomeno che sembra recente, ma è radicato nelle nostre tradizioni».

Tutte le informazioni su Pistoia in Cammino sono disponibili sul sito www.pistoiaiacobeo.it.

[comune di pistoia]