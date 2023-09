PISTOIA RICORDA L’8 SETTEMBRE, GIORNO DELLA LIBERAZIONE

Il 7 settembre alle 21 concerto in piazza Duomo, l’8 settembre alle 11 omaggio ai caduti in piazza della Resistenza, il 10 settembre alle 11 nella corte della Magnolia il ricordo della piccola Ione Pacini, Puxeddu e Pirami, il 12 settembre alle 11 in piazza San Lorenzo omaggio alle sei vittime della strage compiuta dai tedeschi il 12 settembre 1943 e il 13 settembre alle 21 nel cortile della Magnolia l’opera teatrale “Sangue sulle antiche pietre”

PISTOIA. Il Comitato Unitario per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane del Comune di Pistoia (Cudir) celebra con una serie di iniziative il 79° anniversario della Liberazione di Pistoia dal nazifascismo avvenuta l’8 settembre 1944.

Ecco gli appuntamenti in programma a partire dal 7 fino al 13 settembre.

Si inizia giovedì 7 settembre alle 21 in piazza del Duomo con il Concerto per la Libertà a cura di Anpi Provinciale, preceduto dal saluto del sindaco Alessandro Tomasi. Sono dieci gli interventi musicali che si susseguiranno durante la serata: Agorà Music Corner, Michela Bacci, Banda Borgognoni, Banda Comunale di Pistoia, Canzoniere Minimo, Coro Città di Pistoia, Di Terra in Terra, Le Figliole, Ferruccio Scorcelletti, Sgurz Band. L’iniziativa è in collaborazione con Fondazione Caript, associazione Fratelli sulla Montagna e Giorgio Tesi Group.

Venerdì 8 settembre, giorno della Liberazione di Pistoia, alle 11 in piazza della Resistenza la città rende omaggio ai caduti della Resistenza con la deposizione di una corona di alloro davanti al cippo a loro dedicato. A seguire si terrà una cerimonia alla stazione ferroviaria in memoria delle persone internate nei campi di concentramento. In caso di pioggia l’iniziativa si svolgerà nella sala Maggiore del Palazzo comunale e le corone di alloro saranno deposte in forma privata.

Sabato 9 settembre alle 11 all’Istituto Storico della Resistenza (viale Petrocchi 159) si terrà la presentazione del progetto “Guerra aerea a Pistoia. Le fonti orali per lo studio dei bombardamenti alleati” e del podcast “Cupe vampe. 1943, bombardamenti su Pistoia. Le voci dei testimoni”. Interverranno Alessandro Pesaro, University of London; Ilaria Cordovani, curatrice del progetto “Guerra aerea a Pistoia” e Francesca Perugi, curatrice del podcast “Cupe vampe”. A coordinare sarà Matteo Grasso, direttore dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia.

Domenica 10 settembre alle ore 11 nel cortile della Magnolia del Palazzo comunale saranno ricordati la piccola Ione Pacini, il magistrato Rinaldo Puxeddu e Franca Pirami. Ione Pacini fu uccisa il 10 settembre 1944 a cinque anni mentre stava giocando proprio nel cortile, dalla scheggia di una granata. Nel cortile è presente una targa commemorativa della piccola Ione alla quale sarà deposta una corona di alloro.

Martedì 12 settembre alle ore 11 in piazza San Lorenzo la città ricorda e rende omaggio con la deposizione di una corona di alloro alle sei vittime della strage compiuta il 12 settembre 1943 dai tedeschi proprio in quel quartiere in cui furono uccisi Gino e Alfio Puglia (padre e figlio), Ivo Bovani, Dino Chiti, Lino Lotti e Maria Tasselli.

Mercoledì 13 settembre alle 21 nel cortile della Magnolia del Palazzo comunale si terrà l’opera teatrale “Sangue sulle antiche pietre” di Giuseppe Bigoni e sarà eseguito un brano in ottava rima tratto da un testo di Renzo Corsini in ricordo della strage di San Lorenzo. L’iniziativa è a cura di Anpi sezione Pietro Gherardini di Pistoia.

Per ulteriori informazioni scrivere a cudir@pistoia.comune.it oppure telefonare ai numeri – 0573 371234, 371290.

Gli eventi sono realizzati dal Cudir in collaborazione con la Sezione Soci Coop di Pistoia e la Fondazione Giorgio Tesi.

[comune di pistoia]