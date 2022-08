PISTOIA SALUTA DON BERTRAND, DON JULIENNE E DON BARNABÈ

I tre presbiteri hanno fatto ritorno nei rispettivi paesi di origine

PISTOIA. Tempo di salutare ringraziare don Julienne Zadji e don Barnabè Tchedji, due presbiteri del Benin che fino ad oggi hanno svolto servizio pastorale in diocesi. Arrivati quattro anni fa erano stati inseriti nelle parrocchie di Lamporecchio (Orbignano, Mastromarco, San Baronto, Orbignano e Porciano) affiancando prima don Andrea Mati poi don Mattia Klimek.

Dall’ottobre 2020 il vescovo aveva quindi destinato don Zadji come aiuto a don Mati nella parrocchia di Casalguidi e don Tchedji a Badia a Pacciana a sostegno di padre Oronzo Stella.

Entrambi in Diocesi per motivi di studio hanno ora completato la loro formazione: don Zadji ha conseguito una licenza in teologica biblica e don Tchedji una in teologia dogmatica. Salutate le comunità in cui hanno prestato servizio hanno fatto ritorno in questi giorni in Benin.

Dalla diocesi di Cotonou in Benin sono arrivati nel frattempo due presbiteri che in Italia proseguiranno i loro studi: don Nononhou Frejus e don Adjanon Bruno.

Lascia la diocesi anche don Bertrand Mbedja Ewoti, dopo 9 anni presso la parrocchia di San Piero ad Agliana e ultimamente alla parrocchia di San Jacopo a Stazione di Montale.

Don Bertrand ha fatto ritorno in questi giorni in Cameroun nella sua diocesi di Bafia.[

diocesi di pistoia]