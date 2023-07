pistoia. «TIMEO COLETTAM ET DONA FERENTEM»

Traduzione per tutti gli avvocati che non conoscono il latino: «Coletta mi fa paura proprio quando promette aiuti alla gente comune». Analisi del disorientamento nell’amministrazione giudiziaria a Sarcofago City

IL TERZO PIANO? NEGA I DIRITTI

O PISTOIESI, AHIMÈ, SIETE FRITTI!

Tommaso Coletta, il Pm capo di Pistoia che va da don Luigi Egidio Bardelli e ci propina un sacco di sciocchezze retoriche sulle sue «prossimità sociali», non può prenderci in giro: e meno che mai lo può perché, e proprio perché, non è un’autorità assoluta quale crede di essere e si sente e si comporta. E poi perché deve lealtà e rispetto al popolo, che è suo datore di lavoro, fra l’altro più che ottimamente retribuito.

Coletta non ricorda – perché non vuole ricordarlo – che anche i magistrati, come lui e i suoi inferiori gerarchici, non sfuggono alla regola dell’art. 3 della Costituzione; ma anzi: per l’art. 54 della stessa Carta disattesa e stracciata sia da lui che dai suoi augusti colleghi, lui e i suoi augusti colleghi sono tenuti (sono = presente indicativo; modo dell’azione reale e non discrezionale) ad adempiere le funzioni pubbliche «con disciplina ed onore». Il che – spiace doverlo dire – nell’ufficio da lui diretto non accade quasi mai o – volendo essere comprensivi oltre il dovuto – solo raramente.

La presenza di Coletta in questa città di sepolcri imbiancati, coincide con una ritorno al passato e della specie peggiore. Dopo le promesse del P; fatte a Massimo Donati del Tirreno, abbiamo solo assistito a una progressiva conculcazione dei diritti del cittadino, che non si distacca molto da certe impostazioni come quelle che il giornale la Repubblica sottolinea, di giorno in giorno, a carico della Giorgia Meloni.