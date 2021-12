PISTOIA VERSO LE ELEZIONI 2022, PRONTO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Comincia la Campagna elettorale del Partito Democratico. Il lavoro svolto finora. Da gennaio al via un calendario fitto di incontri su tutto il territorio. Coalizioni e candidature

PISTOIA. [a.b.] Il Pd comunale di Pistoia nei giorni scorsi ha ufficialmente concluso la propria base programmatica con cui presentarsi alle Amministrative del 2022.

“Il percorso che ha portato a questo documento – si legge in una nota diramata su facebook — è stato un lungo e concreto lavoro di ascolto e costruzione: tra Tavoli delle Idee, Stati Generali sulla Città, incontri formali ed informali, Feste dell’Unità estive e lo stesso Congresso locale, il Pd si è confrontato con oltre 1000 persone. Circoli e iscritti, Sindacati, Associazioni, semplici cittadini”.

“Abbiamo ritenuto di dedicare a questa costruzione – continua la nota — il tempo necessario, perché la città ha quanto mai bisogno di progettualità e idee chiare e il Pd aveva bisogno di tornare per davvero a contatto con chi ogni giorno vive la città, con umiltà e senza la supponenza di chi ritiene di avere già ogni risposta.

Solo chi sta seduto non cade mai: Pistoia torna a correre, questo, mutuato da una citazione di Sandro Pertini, è il titolo del Programma che il Pd presenterà presto in una serie di iniziative alla città, continuando il percorso di perfezionamento e racconto dei dettagli programmatici”.

Il testo sarà sempre disponibile presso la nuova sede del Partito in centro, in via della Madonna.

Intanto per i primi giorni di gennaio il Partito Democratico ha in programma la presentazione di un calendario fitto di eventi per le settimane successive. “A queste occasioni, pubbliche, saranno invitate tutte quelle forze vive del centrosinistra cittadino che intendono portare il proprio contributo, tanto politiche quanto civiche ed associative”.

Con gennaio, dunque, ripartiranno tavoli aperti sullo sviluppo di Pistoia, dove il Pd presenterà le proprie idee mettendole a disposizione del dibattito cittadino, a partire dalle fondamenta del futuro: Lavoro, Sostenibilità, Cultura, Inclusione, Progetti.

A proposito di coalizione e candidature “accelerare la costruzione del progetto per Pistoia richiede responsabilità da parte di tutti: il Pd l’ha dimostrata senza proporre veti, imposizioni o uscite estemporanee.

Abbiamo già chiesto di riprendere il confronto con le forze politiche: il Pd guarda a sinistra, e condivide i valori e le idee contenute nel Documento proposto da Sinistra Civica Ecologista, Movimento 5 Stelle, Verdi e Possibile, ritenendo dunque che con queste forze ci sia già una sostanziale intesa di fondo su quei principi.

Il Pd ha nelle proprie file più persone con tutte le caratteristiche e le competenze per poter svolgere al meglio il ruolo di Sindaco, e non ha avanzato proposte nell’ottica di un confronto.

Il nostro apparato sono le persone perbene e competenti”.

“Continuiamo a ritenere le Primarie – prosegue la lunga nota — lo strumento migliore per la selezione della candidatura: sono l’opposto delle imposizioni, ma sono il modo per coinvolgere autenticamente la città in questa scelta così importante, evitando decisioni prese in pochi in una stanza”.

“Per questo, — conclude — chiederemo alle forze politiche una ulteriore riflessione su questa ipotesi: è quanto mai necessario cominciare la mobilitazione dal basso, cominciando a mettere sul tavolo esplicitamente nomi papabili per raccogliere questa sfida. La Pistoia che torna a sognare ci chiede quanto mai coinvolgimento, ed è ciò che vorremmo darle”.