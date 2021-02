pistoia zona rossa. L’INDECISIONE È LA SCELTA PEGGIORE

Alcune domande al sindaco Alessandro Tomasi

PISTOIA. I dati di contagio nel nostro Comune e nella nostra Provincia hanno dimostrato che, purtroppo, la zona rossa non era più rimandabile.

L’ospedale San Jacopo di Pistoia è in seria difficoltà da tempo: non possiamo che ringraziare medici, infermieri, operatori sanitari tutti che ogni giorno si adoperano per salvarci la vita. Dovremmo ricordarcelo tutti, ogni giorno, quando mettiamo in atto comportamenti sbagliati che favoriscono il contagio. Più contagi portano più ammalati, aumentano i ricoveri, le terapie intensive e, purtroppo, i decessi.

I commercianti e i ristoratori, in quest’ultimo anno, hanno messo in campo tutti gli sforzi possibili, investendo e reinventandosi continuamente a prezzo di notevoli esborsi e sacrifici, e pagano troppo spesso per i cattivi comportamenti di pochi. A loro va tutta la nostra vicinanza, mentre al Governo rivolgiamo un forte appello affinché provveda in tempi brevi ai ristori.

Il Sindaco Tomasi, nel momento in cui ha comunicato le restrizioni imposte dalla necessità fino al 7 marzo, ha trovato il modo e il tempo di polemizzare, lamentando la mancanza di anestesisti e altre figure professionali: un problema che però non è solo di Pistoia ma comune anche ad altre zone di questa Regione e di questo Paese.

A questo punto, ci viene da rivolgere qualche domanda al Sindaco di Pistoia, il garante della salute dei cittadini pistoiesi.

Perché il personale della Polizia municipale continua ad essere ridotto all’osso? Come si può pensare che si riescano ad eseguire i controlli per evitare assembramenti, senza che sia stata fatta alcuna assunzione negli ultimi anni? Anche stavolta è colpa di qualcun altro?

Quale iniziativa ha intrapreso il Sindaco per provare a contenere il contagio? Avrebbe potuto, ad esempio, chiudere le aree verdi, spesso affollate. Era nelle sue competenze, ma non l’ha fatto.

Perché, a differenza dei sindaci di molti altri comuni della provincia, la comunicazione sui contagi e il richiamo all’attenzione sono sempre stati così scarsi?

I cittadini pistoiesi sono giustamente confusi, stanchi e arrabbiati. Cerchiamo di non confonderli ulteriormente con polemiche strumentali contro chi, tra grandi difficoltà e prendendosi anche la responsabilità di scelte impopolari, sta facendo la propria parte. Quando si hanno responsabilità di governo, occorre prendersele davvero e fino in fondo. Perché l’unica cosa che non si può fare in politica è lamentarsi senza decidere.

