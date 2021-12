pistoiese. ACCORDO PRELIMINARE PER LA CESSIONE DEL CLUB

Le quote di maggioranza della Holding Arancione srl detenute dalla famiglia Ferrari andranno alle società Digimark Group SRL e Omega SRL entrambe facenti capo all’imprenditore tedesco Stefan Lehmann

PISTOIA. Il Presidente Orazio Ferrari comunica che, in data odierna, è stato sottoscritto l’accordo preliminare per la cessione delle quote di maggioranza della Holding Arancione SRL detenute dalla famiglia Ferrari alle società Digimark Group SRL e Omega SRL entrambe facenti capo all’imprenditore tedesco Stefan Lehmann.

Il passaggio definitivo delle quote è previsto per la metà di gennaio 2022 per consentire a parte cessionaria di preparare la documentazione richiesta dall’art. 20 BIS delle N.O.I.F. (normativa federale riguardante le acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico) e di provvedere alla sostituzione delle fideiussioni garantite dalla famiglia Ferrari e attualmente depositate presso la Legapro.

[baccelli — us pistoiese 1921]