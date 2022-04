pistoiese. È MORTO A 49 ANNI L’EX CENTRAVANTI GIOVANNI TIBERI

Il “vichingo” aveva vestito la maglia arancione nella stagione 1993-1994 disputando 11 gare

PISTOIA. È morto domenica 3 aprile a 49 anni per un malore improvviso sopraggiunto mentre si trovava all’interno del bar di sua proprietà a Ostia l’ex centravanti Giovanni Tiberi. Nella stagione 1993-1994 aveva vestito la maglia arancione disputando con la Pistoiese Calcio undici partite in serie C1 mettendo a segno due reti. In quella stagione la Pistoiese del presidente Roberto Maltinti, allenata prima da Umberto Lembi e poi da Roberto Clagluna , concluse il campionato classificandosi all’ottavo posto.

Soprannominato il ‘vichingo’ per via dell’aspetto fisico e vero e proprio giramondo del pallone in ambito nazionale, Tiberi in carriera ha giocato in varie squadre come Terni, Viterbese, Latina, Ancona, Catanzaro, Fermana, Reggiana e Livorno.