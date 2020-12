più che giardini “orticelli” personali. «CARA DESTRA PISTOIESE, NON HAI CAPITO NULLA. FATELA FINITA E LASCIATE STARE ALMIRANTE!»

Il problema del nostro tempo è che nessuno ha più una briciola di contegno morale, come dimostrano vari esempi recenti nell’augusta città di Pistoia. «Quante volte siete stati invitati ad aprire gli armadi della vergogna di questa settantennale e criminale gestione del territorio e siete stati costretti a farlo solo quando stuzzicati? Leggi aree ex Breda et similia…»

CIASCUNO USA LA SUA APPARTENENZA

PER PERSONALI VANTAGGI POLITICI?

di FELICE DE MATTEIS

__________________________________

CHIEDO SCUSA se mi intrometto in vicende, quale quella del direttore Bianchini, dalle quali, per non essere tacciato di partigianeria, dovrei stare distante.

Fatto è, cara cosiddetta “destra”, che mai come in questa circostanza la vigliaccheria, il “badoglismo” e il politicamente corretto, la fanno da padroni.

È già accaduto con il “caso” dell’ex capogruppo dei Cugini di Campagna, alias Fratelli d’Italia, che riguardò alcune espressioni di verità simpaticamente espresse e non difese nella sostanza dai suoi sodali di partito.

Il problema, se non sbaglio è stato risolto con un cambio di quadriglia. Bene, bravi. Ci rivediamo a Filippi… Pensi, cara “destra”, che il politicamente corretto paghi e la “morotea” compiacenza verso l’antagonista politico produca consenso elettorale? Pensi, “cara destra”, che impropriamente e quando fa comodo il citare (sommessamente) Almirante, possa bastare per addomesticare chi un po’ di storia recente mastica e non dimentica?

Vi abbeverate alla salvifica pulizia del Covid-19 per spazzare via chi ha creduto che una nuova generazione di Uomini potesse cominciare a ripulire questo territorio puzzolente e sempre più inquinato e per la quale, non senza sacrifici, anche personali, il seme era stato gettato?

Quante volte siete stati invitati ad aprire gli armadi della vergogna di questa settantennale e criminale gestione del territorio e siete stati costretti a farlo solo quando stuzzicati? Leggi aree ex Breda et similia…

Bene, la “vicenda” Bianchini e quello che acefali chiacchieroni definiscono “roba tra vicini” mi offre uno spunto, piccolo ma significativo, di quanto, fatte le debite proporzioni, significhi il potere cattocomunista post Margherita, Pds, Ulivo, Pd e zozzerie varie anche in Pistoia.

Mi limito ad una piccola domandina che non tratta di strade vicinali o interpoderali, ma semplicemente comunali, cioè del Comune. È una domanda che normalmente dovrei rivolgere a voi che qualcuno pensa siate come me, ma vi sbagliate; quindi la rivolgo ad un consigliere, preso a caso, dell’opposizione; mi è venuto su il nome Cotti, non so se parente di un ex assessore comunista.

Domanda: via Catalani, in Pistoia, termina e inizia una via che si chiama Via Busoni la quale a sua volta si assottiglia e si imbottiglia in un budello con divieto di transito, della larghezza di un metro e sfocia in via Paganini.

Come mai si assottiglia? Perché l’ingresso delle un tempo case popolari, dove abitava il “compagno”, si è allargato di tre o quattro metri di suolo pubblico calpestabile per costruirci un giardino ben recintato e dotato di cancello di ingresso?

Sarei curioso di sapere, atteso che l’usucapione di suolo pubblico non è mai ammessa, chi fu l’artefice di questo “benefit”. Consigliere Cotti, può dirci come stanno le cose?

Lo chiedo a Lei perché sicuramente avrà la risposta esauriente e lo segnalo all’attuale maggioranza non perché questo sicuro beneficio ad un allora compagno senza giardino possa avere rilevanza, ma perché molte volte “si dice a nuora perché suocera intenda”.

Per capirci, cara “destra”: se non comprendi che per cambiare le cose, talvolta, è necessario un caterpillar, significa che non hai compreso niente. Mi verrebbe da pensare: oramai è evidente, ciascuno usa la sua appartenenza per personali e futuri vantaggi politici.

La solidarietà culturale e civile, prima ancora che politica, è roba sorpassata? Voi, “cara destra”, che per la sinistra è materia sconosciuta, l’avete proprio dimenticata.

Sciascia proponeva varie categorie: “uomini, mezz’uomini, ominicchi, piglianculo e quaquaraquà”. Prego, accomodatevi. E lasciate stare Almirante!

Felice De Matteis

