PIÙ FORTE DEL COVID, IL BAR-LIBRERIA “CI PENSO IO” DIVENTA “CONCEPT STORE” PER AFFRONTARE LA CRISI

MONTEMURLO. Montemurlo prova a resistere al Covid-19 che, oltre ad aver fatto migliaia di vittime, rischia di mettere in ginocchio il commercio di vicinato. Geltrude Formisano, 38 anni, laureata in marketing e madre di due figli, meno di un anno fa ha deciso di scommettere sul territorio ed ha aperto il suo bar-libreria “Ci penso io” in via Montalese, 681.

Tutto stava filando liscio, le prenotazioni per compleanni e gli eventi privati avevano riempito tutta l’agenda di marzo 2020, quando è arrivato il Coronavirus a buttare all’aria i progetti e le aspettative. I mesi del lockdown per Geltrude, così come per tanti altri commercianti, sono stati molto duri, pieni di angosce e incertezze sul futuro «ma poi ho deciso di reagire: non poteva finire tutto così! Mi sono rimboccata le maniche e ho trasformato il “Ci penso io” pre-Covid in un nuovo “concept store”», spiega Geltrude che continua:« Ho deciso di arricchire la mia offerta commerciale e sono così diventata rivenditrice di un noto marchio italiano di bigiotteria di alta qualità mentre a breve arriverà nel mio negozio anche una linea di prodotti per il benessere, oltre che a continuare a fare eventi in orario serale. Un modo per andare avanti con fiducia e positività ed essere più forte di qualsiasi virus».

Al “Ci penso io” inoltre andranno avanti il punto pranzo, l angolo libreria con le ultime novità editoriali e la sera si potrà gustare un aperitivo in piena sicurezza.

Anche il sindaco Simone Calamai ha voluto portare il proprio sostegno a Geltrude, simbolo di tutti i commercianti e imprenditori che non si arrendono: « Il “Ci penso io” è di per sé già un luogo particolare che mette insieme “mangiare e libri” ed ora si arricchisce con nuovi prodotti. Un plauso all’inventiva e alla resilienza di Geltrude e di tutti coloro, imprenditori e commercianti, che non si arrendono ma cercano in ogni modo di superare la crisi.

Il Comune di Montemurlo è con tutti loro e negli ultimi mesi ha approvato una serie di misure per sostenere il commercio di vicinato e per favorire la ripartenza. È stato concesso il suolo pubblico gratuito fino al 31 dicembre a tutte le attività di somministrazione e la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali»

[masi — comune di montemurlo]