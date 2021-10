pizza d’autore. LA FENICE CONTEMPORANEA ENTRA NELLA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO 2022

A soli due anni dall’apertura Manuel Maiorano entra nella guida “Pizzerie d’Italia” del Gambero Rosso: “Uno stimolo a continuare su questa strada, per rendere omaggio alla pizza in tutte le sue forme”

PISTOIA. Aprire una pizzeria nel 2019, pochi mesi prima della pandemia del terzo millennio, entrare nei primi al mondiale della Pizza di Parma, essere inserito fra le Pizzerie eccellenti per 50 top Pizza, resistere, crescere e alla prima uscita utile entrare nella guida di riferimento di questo settore. Questi in estrema sintesi gli ultimi 24 mesi di Manuel Maiorano, pizzaiolo d’eccellenza che con il suo socio Cristiano Tirico ha creato solo due anni fa la pizzeria “La Fenice Contemporanea” a Pistoia, tappa già imprescindibile per gourmand italiani e stranieri.

La ricerca maniacale di materie prime classiche e inedite, l’arte nel saperle lavorare e una proposta variegata ma curata in ogni piatto nei minimi dettagli ha premiato questa “Pizzeria di frontiera”, lontano dai grandi centri ma in pochissimo tempo entrata di diritto nel gotha delle pizzerie migliori d’Italia, come il primo spicchio conquistato nella edizione 2022 della guida “Pizzerie d’Italia” del Gambero Rosso sta a dimostrare.

“Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e ci incoraggia a continuare nella strada intrapresa, per continuare a esprimere il concetto di pizza in tutte le sue forme” dichiara Manuel Maiorano. “Non ho mai interpretato i premi come un punto di arrivo, ma piuttosto come stimolo a continuare a mettere in campo ogni giorno passione, arte e curiosità, i tre ingredienti imprescindibili per qualsiasi impresa”.

La Fenice Contemporanea.

La “Fenice” nasce nel 2019 dai soci Cristiano Tirico e l’amico Manuel Maiorano che insieme danno vita a un’idea per prima ancora che di un locale, incentrata sulla creazione di un laboratorio permanente sulla pizza d’eccellenza.

Farine 100%italiane, una ricerca rigorosa di materie prime inedite e di assoluta eccellenza e un’arte innata nel saperle combinare fra loro fanno da cornice a una proposta che spazia in tre menù diversi: il classico dove la regina indiscussa è la pizza croccante e sottile a cui si abbinano le ricette più tipiche della nostra tradizione; la verace, una versione più contemporanea della pizza che prevede un cornicione più alto ma soffice e friabile, con topping più particolari; “Spicchi d’aria”, declinazioni della focaccia cotte al vapore o nel forno elettrico e con farciture di assoluta eccellenza eUramaki fusion pizza, con fassona e altre varianti tipiche della tradizione giapponese, come sashimi di tonno, di salmone, gambero fritto.

Le nuove creazioni di Maiorano, infatti, ricordano l’uramaki, uno dei piatti più rappresentativi della cucina giapponese trapiantata in occidente, ma in realtà sono realizzati con elementi gastronomici italianissimi.

