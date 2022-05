PLAY OFF BASKET… BUONA LA PRIMA

Tanta sofferenza per la Giorgio Tesi Group ma alla fine contro il Tramec Cento il risultato è di Pistoia

PISTOIA. Prima gara dei play off, al PalaCarrara va in scena la sfida con Cento.

Giorgio Tesi Group contro Tramec Cento si rivela subito una gara per tifosi veri di questo sport, sicuramente non una bella gara, infarcita di marcature ruvide, spesso al limite del regolamento e infarcita anche di errori al tiro, da ambo le parti.

Cento mette in campo una buona difesa e per i ragazzi di Brienza diventa da subito una gara da portare in fondo stringendo i denti e lottando senza mai mollare.

Il primo quarto si chiude con gli ospiti avanti di un canestro, 14-16.

Nel secondo quarto continuano le difficoltà, il punteggio dice 28-34 e nel terzo periodo gli ospiti si portano sul massimo vantaggio, 10 punti (42-32), ma gli spettatori presenti non smettono mai di incitare e la squadra nell’ultimo tempo tira fuori le unghie e costringe più volte la Tramec al fallo.

Saccaggi,Wheatle e Johnson alla fine portano 40 punti per la Giorgio Tesi Group, e per una partita non brillante,anche lo score lo conferma, è un buon bottino.

Alla fine lo spirito di squadra ha la forza di portare soddisfazione al non vasto pubblico e la gara termina sul punteggio di 67-62.

Tanta sofferenza ma alla fine il risultato è di Pistoia.

Gara 1 dunque messa in archivio e adesso pronti per la sfida di Martedì 10. Forza ragazzi, Forza Pistoia.

[Gianluca Risi]