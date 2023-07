PLUTO DA ARISTOFANE CHIUDE LA STAGIONE TEATRALE ESTIVA NEL PARCO DI VILLA GIAMARI

L’ultimo appuntamento di Estate al parco è per giovedì 3 agosto ore 21. Protagonista assoluto: il Denaro in persona

MONTEMURLO. Estate al parco, la rassegna di teatro estivo, promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana onlus, giunge a conclusione con l’ultimo spettacolo in cartellone.

Giovedì 3 agosto ore 21,15 I Sacchi di Sabbia presentano Pluto da Aristofane. I Sacchi di Sabbia ripropongono il Pluto nella sua interezza, l’ultima commedia di Aristofane nella quale il protagonista è il denaro. Una novità anche per il teatro simbolico di Aristofane, che introduce Pluto, il dio della ricchezza, attorno al quale costruisce una bizzarra teoria economica e una ancor più bizzarra avventura.

«Ultimo appuntamento per la stagione teatrale estiva nel parco di Villa Giamari. — commenta l’assessore Giuseppe Forastiero —

Tre spettacoli di grande qualità artistica che confermano la validità della proposta culturale elaborata con Fts. Un teatro capace di divertire, far riflettere e di coinvolgere tutti. Il prossimo appuntamento è in autunno con la nuova stagione di prosa in Sala Banti».

Il biglietto costa 7 euro. Per maggiori informazioni e per prenotare un biglietto si può chiamare il numero di cellulare 350 0989104 (anche messaggi Whatsapp) nelle fasce orarie 13 – 15 e 19 -20 dal lunedì al venerdì; mail: salabantiprosa@gmail.com

