PNRR, ECCO I PROGETTI FINANZIATI DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDINIEVOLE

PISTOIA Oggi, presso i locali della Società della Salute della Valdinievole, si e’ tenuta la conferenza stampa sui Fondi del PNRR a disposizione dell’Ente.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrà assicurare alla Valdinievole un investimento complessivo nelle aree sociale, sociosanitario e sanitario di oltre 10 milioni e mezzo di euro grazie ad una azione collegiale e condivisa che si è sviluppata tra Azienda ASL Centro Toscana, Società della Salute, Comuni e Regione.

Il risultato, frutto di specifiche candidature avanzate nei mesi scorsi, è molto positivo e significativo ed è anche il frutto di un lavoro di condivisione e collaborazione tra il settore sociale e sanitario con il coinvolgimento attivo e determinante di gran parte della struttura tecnica della Società della Salute e di un altrettanto significativo impegno della struttura tecnica dell’Azienda sanitaria.

I progetti presentati sono molti e diversi tra loro, lo sviluppo dei quali potrà permettere di ridisegnare trama e ordito dell’offerta dei servizi in Valdinievole, implementando e diversificando la rete delle opportunità sociali, sociosanitarie e sanitarie.

Tutti i progetti finanziati

AREA SOCIALE : totale euro 4.641.958.

1) Sostegno alle capacità genitoriali (progetto Pippi), con l’attivazione e sviluppo di equipe multidisciplinari con approccio partecipativo per sostenere le famiglie e i bambini.

2) Autonomia degli anziani non autosufficienti (candidatura presentato in partenariato con la SDS di Pistoia), con l’attivazione di gruppi appartamento a Collodi.

3) Percorsi di autonomia per persone con disabilità, con l’attivazione di strutture legate al “dopo di noi” nella zona di Larciano.

4) Percorsi di autonomia per persone con disabilità, con l’attivazione di strutture per la “vita indipendente” in Valdinievole.

5) Progetto “Housing first” per persone con bisogni alloggiativi che si trovano in forte difficoltà sociale, con l’attivazione di strutture ricettive nella zona di Monsummano Terme.

6) Progetto “Stazioni di posta” con offerta di orientamento e prima informazione per persone con difficoltà sociali e, più in generale, con servizi rivolti a tutta la cittadinanza, con l’attivazione di una specifica struttura in zona Montecatini Terme.

7) Percorsi formativi e di supervisione rivolti al personale sociale e sociosanitario con l’obiettivo di prevenire il fenomeno del “burn out” tra gli operatori (candidatura presentata in partenariato con la SDS di Pistoia).

AREA SANITARIA : totale euro 5.996.150

1) Casa di Comunità di Montecatini Terme. È prevista la ristrutturazione dell’attuale Casa della Salute con l’obiettivo di qualificare l’immobile e renderlo più funzionale allo svolgimento delle attività.

2) Casa di Comunità della Valdinievole. È prevista la ristrutturazione della ex scuola presente all’interno di Villa Ankuri nella zona di Massa e Cozzile con la realizzazione di un presidio polifunzionale che sarà a servizio di tutta la popolazione della Valdinievole

3) Ospedale di Comunità della Valdinievole. È prevista la realizzazione del presidio nella zona di Monsummano Terme per garantire una rete assistenziale territoriale che possa costituire un’alternativa all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) o al ricovero ospedaliero nei casi in cui sia necessaria un’assistenza infermieristica continuativa.

4) Centrali operative territoriali (COT). È prevista l’attivazione di una COT presso la Casa di Comunità di Montecatini Terme al fine di garantire un efficace coordinamento delle attività territoriali presenti.

5) Centrali operative territoriali (COT). È prevista l’attivazione di una seconda COT sempre presso la Casa di Comunità di Montecatini Terme al fine di garantire un efficace coordinamento delle attività territoriali presenti.

Questi ultimi due finanziamenti analoghi, permetteranno l’ottimizzazione e una maggiore efficacia della rete territoriali di servizi.

Il Presidente della SdS Valdinievole

Alessio Torrigiani

Il Direttore della SdS Valdinievole

Stefano Lomi