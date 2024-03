PNRR, I PROGETTI DELLA SDS PISTOIESE. IN CAMPO OLTRE 6 MILIONI DI EURO

La Missione 5 prevede tre linee di intervento: persone vulnerabili e anziani non autosufficienti, disabili, povertà estrema. Nell’anno in corso e nel 2025 previsti interventi per il rafforzamento dei servizi domiciliari e la realizzazione o ristrutturazione di alloggi

PISTOIA. Sono diversi i progetti che la Società della Salute Pistoiese metterà in campo a cavallo fra quest’anno e il 2025, finanziati con i fondi del PNRR della cosiddetta Missione 5, per realizzare infrastrutture sociali e a sostegno di famiglie, comunità e terzo settore, per un investimento complessivo di 6.231.500 euro.

Tre le linee di investimento interessate: il sostegno alle persone vulnerabili e agli anziani non autosufficienti, il miglioramento dell’autonomia delle persone disabili, i servizi per chi si trova in condizioni di elevata marginalità sociale.

“I progetti che la Società della Salute Pistoiese realizzerà sul proprio territorio nell’arco di questo e del prossimo anno grazie ai fondi del PNRR Missione 5, sono una straordinaria occasione per migliorare le condizioni di vita e al contempo offrire nuove opportunità alle persone più fragili, nella loro dimensione individuale, familiare e sociale – sottolinea la presidente Anna Maria Celesti —. Per ottenere questi risultati con gli interventi programmati interverremo sui principali fattori di rischio, individuale e collettivo, lavorando soprattutto sulla possibilità di recupero dell’autonomia delle persone, in particolare anziani non autosufficienti, disabili e soggetti con particolari vulnerabilità sociali”.

PERSONE VULNERABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

La prima linea, relativa al Sostegno alle persone vulnerabili e agli anziani non autosufficienti, si articola in quattro diversi interventi.

Sostegno alla genitorialità (finanziamento PNRR € 211.500 euro) — Questo progetto prevede interventi a sostegno delle capacità genitoriali e a supporto di famiglie e bambini in condizioni di vulnerabilità (e si realizza attraverso il Programma di Intervento e Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.). Le attività previste consistono nella formazione e supporto agli operatori, nel potenziamento delle equipe multiprofessionali per la presa in carico delle famiglie, nel potenziamento di alcuni dei dispositivi di intervento previsti dal LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali). La zona pistoiese è beneficiaria di 3 implementazioni del programma PIPPI a copertura progressiva di tutto il territorio.

Anziani non autosufficienti (finanziamento PNRR di 2.460.000) — Il Progetto è stato presentato insieme alla SdS della Valdinievole e prevede attività domiciliari a favore di anziani non autosufficienti e la realizzazione di progetti abitativi a favore di anziani con moderata necessità di assistenza. Gli appartamenti saranno realizzati all’interno della riqualificazione dell’immobile ex radiologia del Ceppo, in piazza San Lorenzo, di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro. È stato redatto un Progetto di fattibilità per la ristrutturazione dell’immobile e firmato un accordo con l’Azienda Usl Toscana Centro. Le gare per la realizzazione delle attività domiciliari saranno progettate con la zona Valdinievole.

Rafforzamento servizi domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita (finanziamento PNRR €330.000) – In questo caso sono previsti servizi domiciliari socio-assistenziali per sostenere il rientro a domicilio dopo un ricovero a favore di anziani non autosufficienti e/o fragili e a persone al di sotto dei 65 anni di età, ad essi assimilabili. L’intervento è rivolto anche a persone senza dimora, o in condizione di precarietà abitativa, residenti o temporaneamente presenti sul territorio nazionale, che, a seguito di episodi acuti, accessi al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano di un periodo di convalescenza e di stabilizzazione delle proprie condizioni di salute.

Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out (finanziamento PNRR € 210.000 in ATS con SdS Valdinievole capofila) – Questa linea di attività a sostegno degli operatori sociali ha l’obiettivo di rafforzare la qualità del servizio sociale professionale e in particolare di prevenire il fenomeno del burn out, forma particolare di stress e stato di malessere connessi all’esercizio di professioni di aiuto e di supporto a portatori di particolari bisogni e a persone in difficoltà.

PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ

In questo caso sono 2 i progetti finanziati (finanziamento PNRR per ogni progetto €715.000). L’obiettivo è migliorare l’autonomia dei cittadini disabili realizzando abitazioni nelle quali potranno vivere gruppi di persone (gruppi appartamento di massimo 6 persone, per un totale di 24 persone) che avranno l’opportunità di accesso nel mondo del lavoro. È stato siglato un accordo con la SPES della Provincia di Pistoia per riqualificazione, adattamento degli spazi, dotazione domotica e assistenza a distanza di 6 immobili di edilizia pubblica che si trovano nei comuni di Pistoia (3), Quarrata (2) e Serravalle Pistoiese (1), da cui ottenere 9 alloggi da destinare all’accoglienza di soggetti disabili. È prevista la disponibilità di questi alloggi entro il 30/09/2024.

POVERTÀ ESTREMA

Housing first (finanziamento PNRR €710.000) – Con questo termine si intende il servizio di accoglienza in alloggi/strutture per persone e nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale. È stato stipulato un accordo con gli Istituti Raggruppati per la riqualificazione di un immobile a Pistoia, in via Modenese, che dovrebbe ospitare circa 10 persone. All’interno dello stesso immobile si dovrebbe realizzare anche la progettualità di accoglienza dopo dimissione ospedaliera, di dimissione anticipata assistita. Il termine dei lavori previsto è il 31/03/2025.

Stazioni di posta (finanziamento PNRR € 1.090.000) — Questa linea di attività ha lo scopo di realizzare dei centri servizi (stazioni di posta), in zone centrali e ben riconoscibili dalle persone in condizioni di bisogno, che rappresentano punti di accesso ai servizi territoriali e anche sede di fornitura degli stessi. La realizzazione della stazione di posta è nel contesto della riqualificazione dell’immobile denominato ex radiologia del Ceppo, in Piazza San Lorenzo, di proprietà dell’Azienda USL Toscana Centro.

[vannini — sds pistoiese]