POCHI GIORNI AL VIA DEL PISTOIA BLUES FESTIVAL

PISTOIA. Mancano pochi giorni al via della 42esima edizione del Pistoia Blues Festival prevista in Piazza Duomo a Pistoia dal 5 al 12 luglio. Il Festival, uno dei più longevi d’Italia, vedrà quest’anno alternarsi sul palco grandi artisti all’insegna della qualità, della ricerca sonora, delle grandi emozioni che possono regalare il rock, il folk ed il blues più raffinato.

Un’edizione di grandi ritorni: come quello della leggenda dei Genesis Steve Hackett che esalterà le sue indimenticabili progressioni nella cornice medievale della piazza, o quello di Damien Rice con il suo folk intimo ed anticonformista, ed ancora la blueswoman d’eccellenza Ana Popovic. Prime volte in assoluto sul palco del blues invece per Fiorella Mannoia (con Danilo Rea), Baustelle, Xavier Rudd, Wolfmother, Lindsey Stirling, Jack Botts, Il Muro del Canto, Moreno Delsignore e molti altri.

Tra le novità del cast: la cantautrice lucchese Matteucci si esibirà nella serata di Xavier Rudd del 5 luglio mentre nella serata di Steve Hackett il 7 luglio si aggiunge la band milanese The Revangels . Inseriti ed ufficializzati anche i vincitori del contest Obiettivo Bluesin: Microgeen (alias Michela Preto) in scena il 5 luglio, gli EGO59 sul palco la serata dei Baustelle l’8 luglio, ed il duo rock Giudi e Quani nella serata di domenica 9 luglio.

I tre giovani artisti vincitori del contest sono stati inseriti nella nuova compilation ufficiale “Pistoia Blues Next Generation” insieme ad altri 16 progetti meritevoli di attenzione. Un totale di 19 brani che fotografano la scena rock blues italiana, ancora viva e ricca di progetti e musicisti. Il disco sarà disponibile dal 7 luglio in versione CD e sui principali digital stores (presave: https://bfan.link/pistoiabluesNextG )

IL CAST

L’apertura del Pistoia Blues 2023 sarà quindi affidata a Xavier Rudd mercoledì 5 luglio in Piazza Duomo in quella che sarà la prima delle due sole tappe italiane estive del tour dedicato al suo nuovo album “Jan Juc Moon” (Virgin Music, 2022). Si tratta del decimo album in carriera per il cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd. La sua musica spazia dal folk al reggae con molti riferimenti alla musica tradizionale con testi sempre a difesa dell’ambiente e delle categorie più deboli. Grazie soprattutto a “Follow the Sun”, la canzone che ne ha fatto una star molto popolare, Xavier Rudd è considerato fonte di ispirazione per tutti gli spiriti liberi, per gli amanti di Madre Natura e per chi è alla continua ricerca di uno stile di vita semplice e lontano dal materialismo occidentale.

A precederlo non mancheranno altri progetti di qualità: un altro cantautore australiano Jack Botts, noto per il suo folk costiero ed i lunghi tour in furgone; la band italiana de Il Muro del Canto che presenterà il quinto album “Maestrale” (Fiori Rari). Al programma si aggiunge la cantautrice Eleonora Matteucci, artisticamente solo Matteucci. Dopo l’esordio di ‘’Eleven Project’’, un album mix di sonorità elettroniche alla Air, musicalità nostalgica alla Radiohead, ha pronto il nuovo album “Tra Italia e Brasile”. L’inizio della serata è affidato a Michela Preto, in arte Microgeen, vincitrice del contest Obiettivo Bluesin.

Venerdì 7 luglio sarà la volta di un grande ritorno al Festival per il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett con il suo tour mondiale “Genesis Revisited World Tour – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights”. Il tour segna il 50esimo anniversario del magnifico Foxtrot del 1972, album che mise i Genesis al centro della scena rock britannica. Hackett si unì ai Genesis nel 1971, e fece il suo debutto in Nursery Cryme.

L’album raggiunse un successo maggiore in Europa che in Gran Bretagna. Dopo molti tour, sostenuti dai riscontri del pubblico, i Genesis furono incoraggiati a sperimentare composizioni sempre più lunghe e svilupparono la loro capacità di introdurre racconti forti. Ad anticiparlo il cantautore, ex voce degli Scomunica, Moreno Delsignore, vocal coach e virtuoso della chitarra, primo ad interpretare in studio il classico dei Queen “Innuendo”. Oltre ai tre album con la sua band e l’esordio da solista “Risveglio” (Vrec), ha realizzato il disco “Chamber Rock” (Vrec) con grandi classici del rock da lui rivistati in chiave acustica. Ad aprire la serata la rock band meneghina dei Revangels formata da Angelo “Enni” Liaci (Voce), Ivan “Evan” Montafia (Chitarra), Andrea “Dallas” Montafia (Basso) e Giancarlo “Janky” Ragni (Batteria). La band è in procinto di uscire con un nuovo lavoro prodotto da Pietro Foresti.

Sabato 8 luglio saliranno per la prima volta sul palco del Blues i Baustelle: la band toscana di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini ha appena pubblicato il nuovo album “Elvis”. Fin dall’album di esordio “Sussidiario illustrato della giovinezza”, per arrivare all’ultimo disco, passando per i grandi classici come “Charlie fa surf”, i Baustelle si sono distinti nel panorama musicale italiano per aver raccontato la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità volutamente vintage, dando inizio ad una vera e propria tendenza. Prima della band si terrà lo spettacolo di Maurizio Pirovano: il cantautore e chitarrista lecchese presenterà il suo sesto album “Adesso” (Latlantide). In scaletta anche il cantautore e produttore romano Filo Vals con la sua musica ricca di contaminazioni e sperimentazioni. Ha all’attivo un album omonimo ed il recente nuovo singolo “Ballerina”. Ad aprire ufficialmente la serata gli EGO59, vincitori del contest Obiettivo Bluesin, quintetto modenese recentemente uscito con il secondo lavoro “Tempi così”.

Domenica 9 luglio si preannuncia una incredibile serata di rock blues internazionale particolarmente ricca: oltre al grande ritorno della blueswoman Ana Popovic che presenterà il suo nuovo album “Power” appena uscito (artistXclusive), come co-headliner ci saranno i Wolfmother di Andrew Stockdale che chiuderanno la serata. Infatti, in attesa dell’uscita del loro nuovo album “Rock Out”, la band ha annunciato il tour mondiale per promuovere il sesto album in studio. Ad aprile è uscito il singolo “Stay a Little Longer” come anticipazione. In scaletta anche un’altra band internazionale: da Los Angeles i Dirty Honey infiammeranno il pubblico.

Ci sarà spazio anche per il bluesman partenopeo Gennaro Porcelli che presenterà il suo terzo lavoro “Me, You and the Blues” (Soundinside Rec). Ad inizio serata si esibirà il duo veronese dei Giudi e Quani, ovvero Giuditta Cestari e Francesco Quanili, con il loro rock punk blues del forte impatto, vincitori del contest Obiettivo Bluesin.

Lunedì 10 luglio spazio al tour mondiale della violinista californiana Lindsey Stirling che presenterà “Snow Waltz” il suo ultimo lavoro discografico uscito a fine 2022. La celebre violinista, che unisce al suo magico suono di violino, dubstep e danza, con 6 album pubblicati ha totalizzato in questi anni quasi 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube e ottenuto oltre 12 milioni e mezzo di iscritti sui propri canali social.

Martedì 11 luglio saliranno sul palco di Piazza Duomo Fiorella Mannoia e Danilo Rea con il nuovo spettacolo “Luce”. Uno straordinario sodalizio artistico per un live unico piano e voce in un’atmosfera intima e potente a lume di candela: il talento di due artisti eccezionali sarà infatti messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un’atmosfera intima e potente.

Chiuderà la manifestazione mercoledì 12 luglio il cantautore irlandese Damien Rice con un grande ritorno al festival dopo la sua partecipazione nel 2016. Era infatti il luglio del 2016 quando il cantautore irlandese incantava con la sua chitarra il pubblico attento del Festival salvo poi scendere dal palco e duettare con una giovanissima Francesca Michelin tra il pubblico. Dotato di uno stile non convenzionale, Rice preferisce improvvisare sul palco senza avere una setlist, e ancora predilige viaggiare in barca a vela piuttosto che con un tour bus, per questo motivo ha annunciato un altro tour in barca a vela nell’estate del 2023 che toccherà la Toscana il 12 luglio, regione che ama e dove ha vissuto in passato qualche mese.

I biglietti per tutti gli spettacoli disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster, VivaTicket e punti vendita autorizzati.

CLINICS: Dal 7 al 9 luglio si terranno i nuovi appuntamenti dedicati alle Clinics del Pistoia Blues, attività didattica specifica finalizzata a trasmettere ai musicisti i segreti degli strumenti musicali e del canto. Il tema di quest’anno sono le “radici” dei generi musicali come blues, gospel, jazz, r’n’b e soul. Docenti d’eccezioni Walter Calluni (batteria), Titta Nesti (canto), Roberto Pagani (pianoforte), J.Sintoni (chitarra), Daniele Nesi (basso). Per info scrivere a: pistoiaclinics@bluesin.eu

MERCATINI: Dal 7 al 12 Luglio in Via Cavour e Via Buozzi nel centro di Pistoia torna il mercatino “Blues Market 2023” aperto tutta la giornata.

