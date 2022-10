podismo. A AGLIANA SI CORRE LA “MARATONINA DEI SEI PONTI”

La gara podistica, giunta alla sua diciasettesima edizione si svolgerà domenica 6 novembre

AGLIANA. Domenica 6 novembre a Agliana (Pistoia), si corre la diciassettesima edizione della «Maratonina de sei ponti» sulla classica distanza di km 21,097 (Competitivi) e km11 e 4 per i partecipanti alla ludico motoria, organizzata dalla Podistica Aglianese con la collaborazione della Uisp Pistoia e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Agliana.

Il ritrovo della gara è fissato alle ore 7,30 al lago 1° maggio in via Ugo Foscolo 18 da dove alle ore 9 verrà dato il via alla gara.

La quota iscrizione alla gara e di euro 12 per tesserati uisp e di euro 14 per tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) e altri enti di promozione sportiva nazionale, per gli iscritti alla ludico motoria euro 6. A tutti gli iscritti pacco gara.

Le iscrizioni possono essere fatte entro le ore 23 del giorno 4 Novembre sul sito della Podistica Aglianese e possono essere fatte anche alla sede della società in via Don Lorenzo Milani 25, il mercoledì dalle ore 21,30 alle ore 22,30, oppure domenica mattina per i singoli a euro 17; le iscrizioni per la ludico motoria fino alle ore 8,45 del giorno della gara.

Numerosi i premi messi in palio dagli organizzatori. Saranno premiati i primi 50 assoluti uomini, 20 donne assolute, 25 veterani uomini, 10 donne veterane, 12 veterani argento uomini, 3 donne veterane argento, 3 veterani oro uomini e le prime 5 società con maggior numero di iscritti.

Per informazioni sulla gara, telefonare al numero di cellulare 3664721200 oppure scrivere all’indirizzo mail info@podisticaaglianese.it

Per il ritiro dei pettorali gli iscritti potranno farlo sabato 5 dalle ore 15 alle ore 18 al lago 1° maggio oppure, sempre nello stesso luogo anche la mattina della gara.

[giancarlo ignudi]