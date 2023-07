podismo. ANDREA MAGGINI E VICTORIA BERGAMASCHI SI AGGIUDICANO LA 40° EDIZIONE DELLA SGAMBATA DELLE DUE TORRI

Alla partenza 234 atleti provenienti da tutta la Toscana. Successo confermato per la manifestazione organizzata dal Circolo Aics di Lucciano

QUARRATA. Erano in 234 i partecipanti alla quarantesima edizione della “Sgambata delle due Torri” che si è corsa su di un percorso reso difficile dal caldo e dalle asperità della gara. La manifestazione e stata organizzata dal Circolo Aics di Lucciano (Frazione nel comune di Quarrata) con la collaborazione tecnica del Gruppo Podistico La Stanca Valenzatico ed ha visto il successo assoluto di Andrea Maggini (Atletica Vinci), che aveva la meglio su Samuele Cecchi (Gruppo Podistico La Stanca Valenzatico) e Marco Bonacchi (Gruppo Podistico Alpi Apuane).

Seguono poi nell’ordine, Stefano Rafanelli (Podistica Quarrata),Alessandro Tondini (Nrt Firenze), Daniele Lunardi (Atletica Porcari), Riccardo Durano (Gruppo Podistico Alpi Apuane), Martin Falasca (Atletica Vinci), Simone Torquati (Le Sbarre Titignano) e Leonardo Megli (Attraverso Running).

Nella categoria veterani uomini il primo posto se lo aggiudica il quarratino Daniele Rossi che difende i colori del Gruppo Podistico Alpi Apuane, davanti a David Pellegrinotti (Le Panche Castelquarto Firenze) e Gabriele Rinaldi (Montelupo Runners).

Fabrizio Niccolai (Podistica Quarrata) si impone nella categoria veterani argento uomini, avendo la meglio su Rinaldo Bolognesi (Atletica Vinci) e Roberto Lombardi (Atletica Signa).

La fiorentina Victoria Bergamaschi (Firenze Social Runners) ottiene il primo posto nelle donne assolute dove relegava al secondo posto Elisa Dami (Atletica Vinci), terza Sabrina Amodeo (Libertas La Torre) e quarta Suelin Bento (Atletica Montecatini).

A presentarsi per prima sulla linea del traguardo per la categoria donne veterane è stata Damiana Lupi (Atletica Vinci) dove precede Linda Colligiani (Avis Zero Positivo Rignano) e Patrizia Franchi (Gruppo Podistico Cai Pistoia).

[giancarlo ignudi]