podismo. “CAMMINATA DEI TRE MULINI”, IL MONTALESE ALESSANDRO FIORE PRIMO SUL PODIO ALL’ORSIGNA

Oltre un centinaio di atleti alla partenza tra cui anche due rappresentanti della Finlandia. La classifica

PISTOIA. Nel verde dei boschi di Orsigna, sulla montagna pistoiese ,si è svolta una gara podistica competitiva di km 8 e ludico motoria di km 4 dove ha visto alla partenza oltre un centinaio di atleti fra cui anche due rappresentanti della Finlandia, Puula Majocler (veterana argento) e Majander Jukka (Veterano uomini).

La manifestazione e stata organizzata dall’Associazione Culturale 3 Mulini, Associazione Culturale Orsigna, con la collaborazione tecnica della società Silvano Fedi Pistoia.

La vittoria assoluta e andata la montalese, Alessandro Fiore (Aurora Montale) che precede di 51’’ il lucchese Marco Pallini (Atletica Porcari) e di 58’’ Giacomo Sansoni (Sansoni Team),al quarto posto, Maurizio Pierotti (Lucca Marathon) e quinto si classifica, Tommaso Tasselli (Aurora Montale).

Nella categoria veterani uomini con il tempo finale di 38’52’’ , giunge al traguardo per primo, il quarratino, Daniele Rossi (Orecchiella Garfagnana) ,al secondo posto, Alessio Papi (Risubbiani 2008 Prato) e al terzo, Samuele Dessì (Aurora Montale).

Vittoria per Francesco Frediani (Alpi Apuane) nella categoria veterani argento uomini, che termina la gara in 40’52’’. Secondo gradino del podio per Antonio Petrillo (Podistica Narnali Prato) e sul gradino più basso vi sale, Marco Bartolini (Silvano Fedi Pistoia).

Vittoria per il pistoiese, Carlo Matulli (Silvano Fedi Pistoia) che si aggiudica la categoria veterani oro uomini terminando la propria fatica in 50’40’’, secondo classificato, Giacomo Bellini (Podistica Quarrata) e terzo, Franco Lustrini (La Torre Pontassieve).

Nelle donne assolute ancora una vittoria per l’empolese, Cristina Mariani (Toscana Atletica Empoli Nissan) che giunge sul traguardo dopo 40’58’’, seguita nell’ordine da Elena Bonazzi (Individuale), Sabrina Lori (Atletica Casalguidi) e Marina Matulli (Silvano Fedi Pistoia).

La ex azzurra della maratona, Gloria Marconi (La Galla Pontedera Atletica) si impone nella categoria donne veterane con il tempo di 41’21’’ seguita da Laura Storai (I Risubbiani 2008 Prato) e Flavia Cristianini (Alpi Apuane).

Primo posto per la montecatinese, Patrizia Fera (Montecatini Marathon)in 56’09’’ nella categoria donne veterane, davanti alla finlandese, Puula Majancler.

Nella classifica di società il primo posto e andato alla Silvano Fedi Pistoia con 16 iscritti, davanti alla formazione della Montecatini Marathon (9).

[giancarlo ignudi]