podismo. CAMMINATA DEI TRE MULINI

Sabato 13 agosto è in programma a Orsigna una delle “classiche” gare podistiche della montagna pistoiese

PISTOIA. Ancora appuntamenti nella montagna pistoiese per i podisti. Infatti sabato 13 agosto si corre a Orsigna (Pistoia) la Camminata 3 Mulini, gara podistica competitiva di km 8 per i competitivi e km 4 ludico motoria che si svolgerà su di un percorso in parte sterrato e in parte in asfalto.

La manifestazione è organizzata dall’ Associazione Culturale 3 Mulini in collaborazione con l’Associazione Culturale Orsigna e la collaborazione tecnica della società Silvano Fedi Pistoia.

Il ritrovo della della gara e fissato alle ore 16,30 nella piazza di Orsigna da dove alle ore 17,30 prenderà il via la gara.

La quota iscrizione alla gara è di 7 euro per tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) e altri enti di promozione sportiva nazionale, euro 5 per i tesserati alla Uisp.

Al momento dell’iscrizione gli atleti dovranno dichiarare se competitivo o non competitivo e a tutti gli iscritti verrà consegnato il pacco gara, esclusi gli iscritti a euro 2.

Saranno premiati i primi 15 assoluti uomini,8 donne assolute,10 veterani uomini, 3 veterane donne, 3 veterani argento uomini,1 donna veterane argento, 3 veterani oro uomini e le prime 3 società con maggior numero di iscritti.

Per informazioni sulla gara telefonare al numero di cellulare 3343180489 oppure scrivere all’indirizzo email lucaventuri1968@gmail.com

[giancarlo ignudi]