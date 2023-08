podismo. IL PRATESE GIACOMO PIZZICORI SI AGGIUDICA LA MARCIA VERDE

In 200 alla partenza. Nelle donne assolute vittoria netta per la montecatinese Cristina Mariani (Atletica Vinci)

MARESCA. Con partenza e arrivo nella località Casetta Pulledrari su di un percorso molto impegnativo attraverso la foresta del Teso, si è disputata una manifestazione podistica competitiva denominata La Marcia Verde organizzata dalla A.s.c.d. Silvano Fedi Pistoia, con la collaborazione della Sezione Sci Montagna Pistoiese Maresca e il Campeggio Foresta del Teso sulla distanza per i competitivi di km 10 e per i partecipanti alla ludico motoria km 5. La partenza ha visto 200 concorrenti provenienti da tutta la Toscana e diversi appartenenti anche a società fuori regione. La vittoria assoluta è andata al pratese Giacomo Pizzicori (Atletica Prato) che percorre la distanza nel tempo di 40’31’’ e precede di 2’’ Marco Bonacchi (Gruppo Podistico Parco alpi Apuane) e di 24’’ Simone Gamenoni (La Stanca Valenzatico). Al quarto posto si classifica Diego Bizzarri (Individuale) e quinta posizione per Morgaqn Petrucci (Sansoni Team).

Il primo veterano uomini è il rappresentante del Gruppo Sportivo Orecchiella Garfagnana Daniele Rossi che termina nel tempo di 45’20’’, al secondo posto, Samuele Dessì (Aurora Montale) e terzo si classifica Federico Frosali (La Stanca Valenzatico).

Vittoria per Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico) nella categoria veterani argento con il tempo di 45’31’’, secondo posto per Giuseppe Guadagnini (Montecatini Marathon) e terzo Rinaldo Bolognesi (Atletica Vinci).

Ennesimo successo per Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) nella categoria veterani oro che conclude la gara in 48’53’. Al secondo posto si classifica Santi Santangelo (Atletica Casone Noceto Parma) e terzo, Sergio Gelli (Silvano Fedi Pistoia).

Nelle donne assolute vittoria netta per la montecatinese Cristina Mariani (Atletica Vinci) che ottiene il tempo di 45’37’’; giunge dopo 29’’ Nicole Nesti (Sansoni Team) ,terza classificata Caterina Bambi (Run….dagi), al quarto posto Stefania Palmieri (Silvano Fedi Pistoia) e quinta, Mariana Rusu (Luivan Settignano Firenze).

Nelle donne veterane il primo posto è andato a Flavia Cristianini (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) con il tempo finale di 57’38’’, seconda Emanuela Pedroni (Gruppo Sportivo Il Fiorino Sesto Fiorentino) e terza Alessandra Carovani (Le Panche Castelquarto Firenze).

Ancora la fiorentina Silvia Sicuranza (U.p. Isolotto Firenze) nella categoria donne argento dove conclude in 1h04’43’’, seguita da Patrizia Fera (Montecatini Marathon) e Petronilla De Jesus (Silvano Fedi Pistoia).

La classifica per società se l’aggiudica la A.s.c.d. Silvano Fedi Pistoia con 17 iscritti, davanti alla Stanca Valenzatico e Luivan Settignano.

[giancarlo ignudi]