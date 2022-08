podismo. MASSIMO MEI ‘’RE DELLA MONTAGNA’’

L’atleta pistoiese si è aggiudicato anche la “Corsa in Montagna a Frassignoni”

SAMBUCA PISTOIESE. Dobbiamo chiamare il ‘“re della montagna’” il pistoiese Massimo Mei , portacolori della società bianco verde dell’Atletica Castello Firenze che si aggiudica la dodicesima edizione della “Corsa in Montagna a Frassignoni” che si è svolta nella località di Frassignoni frazione del comune di Sambuca Pistoiese sulla montagna pistoiese,sulla distanza di km 8 per i competitivi e organizzata dalla Pro Loco di Frassignoni con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Sambuca Pistoiese Alta Valle del Reno con la collaborazione tecnica della Silvano Fedi Pistoia.

L’atleta pistoiese ha concluso la gara nel tempo di 33’02’’ distaccando nettamente Antonio Di Sandro (Individuale) che giunge dopo 3’42’’, mentre a 4’12’’ termina al terzo posto, Maurizio Pierotti (Lucca Marathon),quarto si classifica il lombardo Lorenzo Chiappelli (Gruppo Podistico Garlaschese) e quinto, Gian Marco Benelli (Silvano Fedi Pistoia).

Nella categoria veterani uomini si aggiudica la gara il fiorentino Claudio Casalini (Il Ponte Scandicci) che termina nel tempo di 34’52, secondo classificato, Mattia Treve (Le Panche Castelquarto) e terzo, Alessio Guazzini (Aurora Montale).

Aurelio Sisi (Individuale) ottiene il primo posto nella categoria veterani Argento uomini concludendo la gara in 40’37’’ seguito nell’ordine da Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) e da Andrea Baldini (Podistica Medicea Poggio a Caiano).

La categoria veterani oro uomini, si aggiudica la gara, Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) in 43’39’’, secondo classificato Maurizio Cardelli e terzo Roberto Falcini, tutti compagni di squadra del vincitore.

Flavia Cristianini (gruppo podistico Alpi Apuane) si aggiudica con il tempo di 46’03’’ la vittoria nella categoria donne veterane, seconda classificata Linda Colligiani (Avis Zero Positivo Rignano) e terza, Lucia Donati (Podistica La Stanca Valenzatico).

Nelle donne veterane argento successo per Patrizia Franchi (Cai Pistoia) in 50’52’’, al posto d’onore, Maria De Masi (Silvano Fedi Pistoia), terza classificata la bolognese Lorenza Venturini (Victoria).

Nella classifica di società la fa da padrona la Silvano Fedi Pistoia con 27 iscritti, seguita dalla R.M. Berzantina (11) e terza Avis Zero Positivo Rignano (9).

[giancarlo ignudi]