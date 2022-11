podismo. SI CORRE IL TROFEO CITTÀ DI MONTALE

Domenica 13 novembre sarà ricordato anche Pier Paolo Becheri

MONTALE. L’Aurora Montale, il Gruppo Podismo Trekking e Cammino Croce Oro Montale con il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale di Montale si disputa domenica 13 novembre nella cittadina della piana pistoiese di Montale (Pistoia), la settima edizione del “Trofeo Città di Montale — Memorial Pier Paolo Becheri”, gara competitiva di km 14 e ludico motoria di km 14 e 7.

Il ritrovo della gara e fissato alle ore 7,30 in Piazza Giacomo Matteotti dove alle ore 9 verrà dato il via alla gara.

Le iscrizioni alla gara vanno fatte online sul sito www.cronorun.it entro il giorno 11 novembre alle ore 20 con pagamento della quota di partecipazione il giorno della gara al momento del ritiro dei pettorali.

La quota iscrizione alla gara e di euro 6, per i tesserati alla Uisp e di euro 8 per tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) e altri enti di promozione sportiva nazionale, gli iscritti alla gara ludico motoria pagheranno la quota di euro 6 a tutti pacco gara , vi saranno anche cartellini a euro 2 senza pacco gara.

Premi individuali, saranno premiati i primi 20 assoluti uomini,10 donne assolute,15 veterani uomini,7 donne veterane,7 veterani argento uomini,3 donne veterane, 3 veterani oro uomini e le prime 3 società con maggior numero di iscritti,

inoltre verranno premiati con un buono di euro 5° chi riuscirà a battere il record della corsa di Mario Bendoni con 51’33’’ e di Cristina Mariani con 1h00’12’’.

[giancarlo ignudi]